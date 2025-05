La Bandiera blu in 16 litorali sardi 

Con la novità di San Teodoro (La Cinta), salgono a 16 le località di mare della Sardegna premiate con la Bandiera blu, che potrà sventolare su 50 spiagge. In tutta Italia sono 487, distribuite in 246 Comuni. Prima è la Liguria, con 32 località. La Fee, Foundation for Environmental Education, non premia la bellezza di spiagge e baie, ma una serie di servizi offerti dalle amministrazioni comunali: tra i 32 criteri ci sono l’accessibilità, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la cura dell’arredo urbano, l’educazione ambientale.

