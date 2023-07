La banda musicale “Verdi” festeggia i suoi 130 anni di vita 

I primi solfeggi risalgono al lontano 1893, oggi la banda musicale di Siliqua, una delle più anziane della Sardegna, festeggia il suo 130° anniversario. In realtà nasce qualche anno prima, nel 1885, come fanfara composta da venticinque elementi, poi si trasforma in banda musicale, interrompendo l’esercizio solo nel periodo tra i due conflitti mondiali. Nel Dopoguerra, con la direzione d’importanti maestri, tra cui Domenico Cardaropoli e i siliquesi Erminio e Adalberto Bachis, inizia un lungo periodo di crescita e affermazione nel panorama bandistico isolano.

Dal 1983 assume la guida Sergio Talana, e, nel 2000, il testimone passa alla maestra Maria Bonaria Todde. Dal 2015 è diretta dal Silvano Floris, che in banda ha portato anche la moglie e i due figli diplomati al conservatorio. È uno dei diversi casi di nuclei familiari nella banda del paese. Quello più numeroso riguarda la famiglia di Angelo Bachis, destinato alla cassa e ai piatti, figlio di Adalberto, già direttore assieme al fratello Erminio, gli zii Domenico e Luigi, il fratello Andrea, infine il figlio Marco. «La nostra banda è una grande famiglia», afferma Angelo Bachis. Oggi, l’associazione musicale “Giuseppe Verdi” conta ottanta allievi e trentadue elementi dell’orchestra, tra cui diversi musicisti diplomati nel Conservatorio di Cagliari. Il traguardo dei 130 anni è stato festeggiato con grande un concerto nell’anfiteatro del paese, a cui hanno partecipato diverse bande della Sardegna. (a. cu.)

