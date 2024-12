La banda festeggia i suoi 150 anni 

La banda musicale “Giuseppe Verdi”compie 150 anni. Una vecchia signora che, tra il battere e il levare, note allegre e all’occorrenza toni grevi e solenni, ha accompagnato la vita di Iglesias nei suoi momenti più significativi. Sulla pedana, a dirigere i musicisti in questo importante traguardo, vi è il Maestro Fabio Diana. «Sono entrato in banda nel 1988 all’età di dieci anni», racconta: «Anche mio padre era un bandista ed è stato questo che mi ha spinto a seguire le sue orme. Per me è un grande onore guidare la banda in questo storico anniversario». Con i suoi vent’anni di direzione, Diana, risulta il maestro più longevo dopo lo storico direttore Rosolino Ferrara.

Una lunga storia

A questo punto occorre però fare un passo indietro. La storia del sodalizio artistico rispecchia quella della città: fasto, declino e rinascita. I fasti della prima metà del 1900, quando la banda, diretta tra gli altri dai Maestri Rosolino Ferrara, appunto, e Tobia Naimoli, arrivò a contare più di cento elementi e a farsi conoscere anche fuori dall’Isola. Erano gli anni della storica sede di via Don Minzoni nella quale, oltre alla sala prove, vi era anche il circolo culturale che faceva capo alla banda stessa. Seguirono poi gli anni del declino che, come una sorta di destino comune il quale coinvolse il comparto minerario e le altre attività a esso collegate, portarono allo scioglimento della banda. Fu nel finire degli anni Settanta che, grazie alla volontà e passione del Maestro Ettore Meloni, supportato da uomini di spessore come Maurizio Ardau, Benito Zurru, Matteo Rizzo, Silvano Vascotto e Giampaolo Orlandini, la banda risorse dalle proprie ceneri con una nidiata di ragazzini provenienti dalle scuole elementari. Il Maestro Meloni insegnò loro, partendo dal solfeggio, i rudimenti musicali fino ad arrivare alla prima esibizione pubblica, coincisa con le processioni della Settimana Santa. A quei ragazzini, che all’epoca suonavano ancora i flauti dolci, si unirono vecchi musici e bandisti. La città, quel giorno, riabbracciò la propria banda musicale. Furono questi gli anni della rinascita: un cammino che non si è più interrotto.

Una seconda famiglia

«La banda – raccontano Ausilia Gessa e suo marito Tito Murgioni, bandisti – è la nostra seconda famiglia. Ci siamo conosciuti da bambini nella sala prove di via Don Minzoni e da allora non ci siamo più lasciati; la musica è la passione che cerchiamo di trasmettere ai nuovi giovani allievi».

L’anno che verrà sarà ricco di appuntamenti per celebrare con tutti i crismi il 150° anniversario. Si comincia venerdì e sabato prossimi, alle 19, al Teatro Electra, con “Avengers and Music”. «Il ricavato proveniente dalle offerte dei consueti concerti di fine anno – fa sapere Diana – sarà devoluto all’associazione onlus Karibu Africa per la costruzione di un pozzo di acqua potabile a favore del “Cottolengo Mission Hospital” di Chaaria in Kenya». Tanti auguri, vecchia signora.

