La banda delle farmacie colpisce ancora

Tre notti fa, il raid nella farmacia di Roberto Giglio in via San Benedetto. Ieri duplice colpo: ancora in città e poi a Sinnai.

L'assalto della banda delle farmacie dunque non si ferma: gli ultimi due colpi hanno lasciato il segno nella farmacia di via Monaco, a Quartu, rione Quartello e alla farmacia Congiu, in via Della Pineta, a Sinnai, una strada centralissima, super frequentata a tutte le ore della giornata e della notte. L'allarme è scattato con la mobilitazione dei carabinieri della Compagnia di via Milano, delle stazioni e degli agenti del Commissariato. Gli inquirenti potrebbero già avere elementi per dire che ad agire sia sempre la stessa banda.

Gli ultimi due raid

Ma andiamo con ordine: il doppio colpo è andato in scena a poche ore di distanza nella notte tra giovedì e ieri. In città questa volta è stata presa di mira la farmacia di via Monaco: due malviventi, utilizzando il classico “piede di porco”, hanno sollevato la serranda facendo irruzione all'interno. Un buco nell'acqua visto che il titolare, Stefano Maxia, da tempo in cassa non lascia più un soldo. «So che molti colleghi hanno subito un furto – ha detto a unionesarda.it – . Per questo proprio ieri ho chiamato una ditta che si occupa di infissi. L’intenzione era di installare un sistema che rende più sicura la serratura, ma non ho fatto in tempo: sono entrati nella notte». Ad indagare sono gli agenti del Commissariato coordinati dal dirigente Silvia Casu. Due ore dopo il nuovo raid a Sinnai nella farmacia di via della Pineta. Forzato l’ingresso i ladri hanno mirato alla cassa alla ricerca di contanti. Pare siano riusciti a recuperare una piccola somma. Ad indagare sono i carabinieri di Sinnai e di Quartu. Sul posto il capitano Ignazio Cabras ed il maresciallo Maffei. I militari hanno le idee chiare: in mano avrebbero già elementi tali da far pensare che ad agire a Quartu e Sinnai sia stata un’unica banda.

Filo comune

Banda che potrebbe essere responsabile anche dell’assalto di tre giorni fa, quando i ladri erano entrati in azione nella farmacia Giglio di via San Benedetto sempre a Quartu. Dopo aver divelto la serranda avevano mandato in frantumi la vetrata, facendo irruzione all'interno e portandosi via il fondo cassa ancora da quantificare. Sul posto i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu che coordinati dal capitano Ignazio Cabras avevano effettuato subito un sopralluogo, rilevando impronte digitali e acquisendo le immagini di alcune telecamere.

L’allarme

Giusto l’altro ieri i consiglieri di Federfarma, Marco Porcu e Claudia Rizzo, insieme alla farmacista Federica De Villa, avevano chiesto un intervento della Prefettura. «Abbiamo subito cinque furti nelle ultime settimane. Chiediamo più sicurezza: siamo un servizio pubblico ed essenziale ma è indispensabile che la nostra incolumità e quella dei nostri collaboratori venga garantita». Un allarme che ora, alla luce degli ultimi due raid, è ancora più stringente.

