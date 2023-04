La banda della scuola va al campus di Orosei 

«L’indirizzo musicale è un elemento caratterizzante della nostra scuola, tanto da farla emergere in numerose occasioni a livello locale, a permettere lo scambio generazionale nella banda, oltre alle borse di studio e ai premi con la partecipazione a iniziative in campo nazionale». Alessandra Cadeddu, insegnante di musica dell’Istituto comprensivo di Sanluri, annuncia la partecipazione dei ragazzi che a scuola imparano a suonare pianoforte, chitarra, violino e flauto al campus “Voci e musica” che si terrà a maggio a Orosei. «Un appuntamento importante – dice Cadeddu – che si somma alle tante esperienze fuori dai banchi di scuola che vedono coinvolti i nostri allievi. Quattro giorni insieme ai compagni delle scuole dell’Isola saranno un momento di scambio culturale importante per la crescita e l’ampliamento del proprio bagaglio artistico». Un’esperienza possibile grazie al contributo del Comune che ha permesso di alleggerire i costi del progetto. «Non è la prima volta – conclude l’insegnante – che l’amministrazione viene incontro alle nostre richieste. Dopo il Covid, alcune famiglie hanno avuto difficoltà per l’acquisto degli strumenti musicali. La collaborazione della Giunta è stata determinante per l’acquisto e la consegna a ciascuno alunno in comodato d’uso». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA