La banda della Giulietta colpisce ancora 

Sapevano come muoversi e come agire e in tre minuti hanno fatto tutto. Dopo aver scassinato i cancelli del piazzale, sono entrati con una Giulietta scura nei parcheggi del supermercato “Tutti i giorni” di viale Poetto: due individui, incappucciati, armati di piede di porco hanno forzato le porte scorrevoli e una volta dentro hanno puntato rapidamente alla cassaforte – con dentro circa 4mila euro – che si trova nel box informazione. Hanno velocemente svitato i bulloni che tenevano il forziere ancorato a terra, portandolo nell’auto e infine allontanarsi a tutta velocità. Questione di sessanta secondi e hanno rischiato di incrociare le pattuglie della Polizia: la centrale operativa di Alarm System, che gestisce l’impianto di videosorveglianza del supermercato, ha dato l’allarme ma quando gli agenti sono arrivati in viale Poetto la Giulietta era sparita nel nulla.

I dipendenti

Le indagini sull’ennesimo colpo messo a segno dalla banda della Giulietta (almeno cinque negli ultimi tre mesi tra Cagliari e hinterland) sono portate avanti dagli investigatori della Squadra Mobile, dopo i primi accertamenti svolti dai poliziotti delle volanti. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza si è arrivati al tipo di auto e al numero di targa (risultata rubata e associata a un’altra vettura, una Opel). I banditi si sono mossi in modo chirurgico: probabilmente avevano effettuato dei sopralluoghi per studiare il colpo poi messo a segno in tre minuti, tra le 4,34 e le 4,36 della notte tra venerdì e sabato. Stefano Ibba, direttore generale del gruppo Fratelli Ibba, che opera nel settore della grande distribuzione ed è proprietario della catena “Tutti i giorni” ha pensato soprattutto ai dipendenti: «L’importante è che nessun nostro collaboratore sia rimasto coinvolto. Ci preoccupa che questi episodi stiano avvenendo con sempre maggiore frequenza. L’augurio è che le forze dell’ordine riescano a mettersi presto sulle tracce dei malviventi».

Il timore

Anche il direttore del supermercato di viale Poetto, Stefano Mostallino, si è preoccupato per i dipendenti: «Il punto vendita», ha spiegato, «chiude tardi e riapre presto, con le attività che iniziano attorno alle 6. Per fortuna non ci sono stati problemi per chi lavora per noi. Purtroppo sono cose che succedono e che stanno accadendo con troppa frequenza». Investigatori al lavoro sulla scia di furti ai supermercati nel Cagliaritano: il colpo più ricco all’IperPan di Sestu (bottino da 80mila euro), ma ci sono anche quelli al SuperPan di via del Pozzetto (poche migliaia di euro), a Decimomannu e Assemini. Quasi sempre di mezzo c’è una Giulietta, sempre rubata, di diversi colori.

