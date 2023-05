La banda del cerino si è tradita 

Hanno commesso degli errori i responsabili di alcuni recenti raid incendiari messi a segno in Gallura, qualcuno estremamente pericoloso perché a ridosso delle case. In particolare quello della notte tra il 10 e l’11 maggio, nel cuore del centro storico di Tempio. In un vicolo a ridosso di piazza Fabrizio De Andrè, il cuore della cittadina, poco prima della mezzanotte, con tante persone ancora in circolazione, è stato appiccato un rogo (tre auto e una moto distrutte) dal quale si sviluppato una nuvola incandescente che ha invaso le abitazioni, costringendo tante persone a scendere in strada. L’altro incendio è stato appiccato a Olbia, la notte del 9 maggio, in una traversa di via Barcellona. È stata danneggiata un’ Audi, ma le fiamme erano talmente vicine alle case che hanno hanno bruciato una piccola cabina dell’Enel, causando l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in tutta la zona, con pesanti disagi per i residenti. Stando a indiscrezioni, in entrambi i casi e anche per altri episodi avvenuti a Olbia, ci sono delle persone sospettate. Non si escludono misure cautelari a stretto giro di posta.

Fuga tra i passanti

Stando alle indagini in corso, il massimo della sfrontatezza, ma anche della incoscienza per i rischi pesantissimi del raid, si sono raggiunte a Tempio una decina di giorni fa. I Carabinieri avrebbero già ricostruito i movimenti della persona che ha appiccato l’incendio gettando del liquido infiammabile sullo scooterone di Marco Marras, distruggendo completamente la moto e tre auto parcheggiate vicino. Ma il responsabile del raid a due passi da piazza Gallura è stato visto. Ci sono i testimoni dei suoi movimenti nei minuti immediatamente precedenti all’atto intimidatorio e subito dopo il primissimo allarme. Una persona, con in mano un contenitore, è stata vista arrivare nel vicolo e poi allontanarsi velocemente. Le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza avrebbero confermato tutto e sarebbero determinanti per l’identificazione.

Blackout e danni

Anche nel caso del rogo appiccato a Olbia, in via San Michele, a ridosso di via Barcellona, le indagini sarebbero a buon punto. La vittima è Matteo Sini, gestore di un bar, proprietario dell’Audi danneggiata dalle fiamme. Gli investigatori hanno imboccato una pista precisa, non è escluso che il responsabile dell’attentato sia stato inquadrato da una telecamera.