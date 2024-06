La banda del buco svaligia Bulgari 

ROMA. Non sembrano poi così lontani i tempi del film “La banda del buco”: quello che è andato in scena sabato notte nel cuore di Roma ne è solo la versione aggiornata, con un furto nella gioielleria Bulgari di via Condotti da circa 500mila euro. Ma è una stima provvisoria, il valore potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Le telecamere

I ladri sono entrati nella gioielleria, maison di oreficeria tra le più note a livello mondiale, attraverso un buco nel pavimento che li ha portati in un locale di servizio. Una volta dentro, hanno spaccato le vetrine e rubato i gioielli. Il sistema di allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Sul posto la scientifica ha effettuato a lungo i rilievi, gli agenti hanno ispezionato anche il buco nel pavimento che collegava il negozio ai sotterranei di un palazzo. Gli investigatori non tralasceranno nulla, in primis le immagini delle telecamere della zona dalle quali si spera di risalire alla fuga dei ladri, almeno tre, entrati in azione con il viso e le mani coperti. Per arrivare al negozio la banda potrebbe aver sfruttato il sistema fognario, per questo si stanno ispezionando anche i cunicoli.

I precedenti

Quello della scorsa notte è solo l’ultimo dei furti, compiuti o tentati, ai danni della famosa gioielleria. Era il 2014 quando i ladri, dopo avere forzato con una mazzetta da muratore le vetrine, portarono via gioielli per centomila euro. Ancora più clamoroso quanto del 3 maggio del 2006, quando una banda di criminali tentò di sfondare con un carro attrezzi la vetrina di via Condotti. Il mezzo era stato rubato nella zona di Tor Sapienza, all’estrema periferia della Capitale, e il furto era stato denunciato ai carabinieri. Il carro attrezzi era stato poi modificato nella parte alta posteriore e il gancio rinforzato, in modo tale da consentire un colpo capace di infrangere i vetri della gioielleria. Le vetrine però avevano resistito ai tre violenti urti e il personale della gioielleria di lusso aveva avuto il tempo di nascondere i gioielli. I responsabili del tentato furto, quattro romani tra i 30 e i 40 anni, vennero presi un paio di mesi dopo, grazie alle immagini delle telecamere della zona a traffico limitato. Molto più recentemente, il 16 maggio, durante un blitz degli ambientalisti, le vetrine sono state imbrattate con la vernice.

RIPRODUZIONE RISERVATA