“La banda del buco” per una compagnia davvero… speciale! 

«Non siamo differenti, facciamo la differenza». Questa sera alle 20 il Teatro Verdi di Sassari ospita lo spettacolo che porta in scena attori meravigliosi. Dopo lo straordinario successo riscosso al festival delle differenti abilità “Sottosopra”, l’associazione Equilibrium in collaborazione con la compagnia Up&Down (ri)presenta “La banda del buco”, spettacolo scritto e diretto da Giovanni Mura che dona sensazioni speciali e porta in scena attori speciali. Ingresso al costo di 12 euro: biglietti disponibili nella Libreria Dessì in Largo Cavallotti o al botteghino (sino ad esaurimento) prima dello spettacolo. «Ci si diverte, si ride a crepapelle e a volte ci si commuove pure», dicono gli attori. «Ciascuno ha i suoi limiti, la sua personalità: questo non è uno svantaggio, semplicemente un punto di partenza da cui partire per valorizzare le attitudini di ognuno», spiegano le ragazze e i ragazzi della compagnia circondando il presidente Equilibrum Giovanni Mura, una scanzonata banda ad altissimo tasso di simpatia e professionalità che con l’ausilio di educatori, educatrici, operatori, operatrici e l’immancabile preziosa presenza delle famiglie, porta avanti non senza difficoltà ma con entusiasmo e gratificazioni un grande progetto.

