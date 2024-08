La banda degli incendiari costretta alla fuga 

Un nuovo tentativo d’incendio alza il livello d’allarme a Siliqua: intorno alle 3 di ieri mattina, in via Giordano Bruno, almeno due individui hanno tentato di appiccare le fiamme a un’auto ma sono stati messi in fuga dalla pronta reazione del proprietario.

Il 27enne Matteo Sitzia riposava nella sua camera da letto, che si trova al pianterreno e si affaccia sul parcheggio dove era in sosta la sua Volkswagen Golf, quando gli incendiari hanno versato sulla carrozzeria dell’auto del carburante, probabilmente una miscela composta da gasolio e benzina. I rumori provenienti dal cortile hanno svegliato e messo in allarme il giovane che, affacciatosi, ha realizzato ciò che stava succedendo e senza esitare, è saltato fuori dalla finestra e si è lanciato alla rincorsa dei due individui, che sono scappati abbandonano per strada la tannica di benzina. Poco dopo, Sitzia ha rinunciato all’inseguimento per ritornare verso l’auto, preoccupato per gli eventuali danni. La carrozzeria era cosparsa di carburante ma integra, grazie alla sua pronta reazione.

Le indagini

Dei due malintenzionati nessuna traccia: la campagna si trova proprio a ridosso delle case, lì è facile nascondersi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, che hanno acquisito alcuni elementi utili per risalire all’identità dei due attentatori, tra cui la tanica di benzina abbandonata durante la fuga. Tutte le informazioni sono state poi trasferite ai colleghi della stazione di Siliqua, a cui spetta il compito di svolgere le indagini.

I precedenti

Solo quattro giorni prima, nel centro del paese, era accaduto un fatto analogo: in quel caso, però, le due auto prese di mira sono state completamente distrutte dalle fiamme e il rogo ha procurato danni ingenti anche alle abitazioni vicine. Tra le due vittime non risultano legami. L’episodio dell’altra notte farebbe pensare a un atto vandalico insensato, con una vittima scelta a caso: Sitzia lavora a Cagliari e sostiene di frequentare poco il paese e di non avere nemici.

Tra i due raid incendiari, inoltre, Siliqua ha vissuto l’atto vandalico nei confronti di una ditta che si occupa della posa della fibra ottica: in quel caso erano stati danneggiati due mini escavatori. Tutta la comunità condanna vivamente questi episodi e in paese inizia a diffondersi una certa preoccupazione.

