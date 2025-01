La banda Bellini festeggia i 45 anni con il trombettista Roy Paci  

Era il 1980 quando iniziò la sua attività e da allora ha annoverato alcune centinaia di appassionati di musica. È un appuntamento quindi davvero speciale quello che si appresta a festeggiare la banda musicale municipale Vincenzo Bellini di Carbonia: brinderà i suoi 45 anni di attività con un concerto che si terrà nei prossimi giorni e che potrà annoverare un ospite di prestigio: il maestro trombettista Roy Paci. L'appuntamento è previsto per sabato 18 di gennaio al teatro Centrale di Carbonia dove la banda musicale si esibirà assieme al noto artista in due appuntamenti, uno alle 17.30 l'altro alle 20 per permettere agli appassionati di musica di poter assistere ad uno spettacolo speciale. Durante questi lunghi 45 anni la banda Bellini, diretta dalla maestra Caterina Casula, ha potuto esibire una formazione capace di contare musicisti di alta qualità. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale e dalla Pro loco. (a. s.)

