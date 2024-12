La bancarella dell’Aistom 

Un regalo speciale, per una buona causa. Oggi, a Sestu in via Ottaviano, accanto al bar Olivarium, dalle 8, si potranno comprare stelle di Natale e altri oggetti, venduti dall’Aistom Sardegna, l’associazione stomizzati. «Un modo per sostenerci», racconta la presidente Lorena Porceddu. Da tempo infatti l’Aistom fa informazione con convegni, e offre supporto alle persone affette da questa patologia, una condizione non sempre facile da gestire. «Vogliamo anche ringraziare i titolari del bar, che l’hanno aperto a tutti».

