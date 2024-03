La bancarella d’amore e affetto 

Non c’è nulla di più dolce e premuroso di un abbraccio o di uno sguardo profondo. E allora perché non restare a guardarsi per qualche minuto senza parlare, condividendo un contatto e tutto l’effetto “terapeutico” che un abbraccio può avere sulla psiche e sulle emozioni? Questo è quello che è successo ieri in piazza Garibaldi grazie all’iniziativa di Nicoletta Rosas che si è presentata nel centro cagliaritano per regalare «gentilezza e momenti di empatia a profusione».

La spiegazione è semplice. «Siamo in un momento difficile e amare è urgente. Questa non è altro che una performance emozionale dove tutti e tutte sono invitati a partecipare», ha detto la donna che tre anni fa ha creato in ricordo del marito Giuseppe Atzei, la fondazione Solo Amore, non registrata, senza capitale e senza scopo di lucro, che ha come principio cardine e unico, quello di divulgare l'amore in ogni forma.

Nicoletta ha portato con sé un cartello: «Se hai avuto una brutta giornata, fermati un attimo, siediti qui e respira». Poi ha preparato un banchetto: lei si è seduta da un lato e ha invitato le persone a fare altrettanto.«Ho preparato un mixer di musiche empatiche, testi e frequenze specifiche, lettura di testi o poesie ad hoc per un momento di vera gentilezza ed empatia, un viaggio emozionale di amore e devozione. Ovviamente ho acquistato i copri cuffia usa e getta ed è super igienico. È tutto a titolo gratuito. Si tratta di un piccolo dono a chi decide di “provare”», spiega. «Sono, come amo chiamarli io, attacchi di empatia e gentilezza a casaccio».

Da molti anni in Sardegna Nicoletta Rosas regala abbracci, ma ieri ha pensato di fare qualcosa di diverso. E così tra le altre canzoni, chi ha deciso di partecipare alla performance ha potuto ascoltare: What the world needs now di Dionne Warwick, Love generation di Bob Sinclar, Happy di Parella Williams, We have all the time in the world di Luis Armstrong, La terra degli uomini di Lorenzo Jovanotti, La cura di Battiato.

«Poi ho preparato alcuni testi da leggere insieme e anche trenta cuori con il titolo di una canzone. Li faccio pescare a caso e chiunque lo prenda sa che quella canzone rappresenta in quel momento il suo stato d’animo. Voglio che diventi un appuntamento fisso, ma sempre in un posto diverso di questa bellissima città».

