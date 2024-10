La banca chiude, il paese insorge 

La notizia è arrivata nei giorni scorsi. Un’asettica nota, capace di far piombare nel dramma una comunità dove i servizi scarseggiano da tempo e dove «la filiale del Banco di Sardegna era rimasta l’unica certezza», sentenzia il sindaco di Sarule, Maurizio Sirca. «Invece, dopo l’incontro avuto nelle scorse ore con due rappresentanti di Bper, dal 22 novembre ci chiuderanno la banca. I conti dei sarulesi saranno trasferiti nella filiale di Orani, mentre in paese ci sarà un bancomat. È assurdo, così si sta decretando la morìa dei piccoli centri. Stando alla provincia di Nuoro, inoltre, anche ad Austis la filiale chiuderà a breve. Ci appelliamo alla politica: ridateci i servizi primari».

Filiali sbarrate

Nessun ripensamento. Dall’incontro di giovedì sera, andato in scena nel municipio di Sarule, gli uomini di Bper non hanno fatto alcuna marcia indietro. I numeri comandano. «Loro applicano il metodo matematico, peccato che qui vi siano altre problematiche di cui bisogna tenere conto», puntualizza Sirca. «Il servizio di banca, inizialmente accessorio per una famiglia, nei centri come Sarule era diventato primario. Ecco perché questa chiusura rappresenta per noi un’ennesima ferita, visto che ci mancano già tanti servizi primari». Una mazzata che accomuna. Dal paese del poeta Badore Sini i malumori si fanno largo, abbracciano altre comunità dell’Isola. Da fine novembre le filiali chiuderanno anche a Telti, Codrongianus, Laerru, Austis, Ussassai. «Solo a Telti e Sarule verranno installati due bancomat di ultima generazione, per prelievo e versamento a orario continuato», afferma Maurizio Sirca. «Bper si è detta disponibile ad attivare dei servizi di compensazione, su nostra richiesta progettuale, che potrebbero riguardare la mobilità e il trasporto sostenibile, uno sportello informativo e di supporto bancario calendarizzato, progetti a tema per le scuole, offerte turistico-culturali e altri programmi che siano di interesse e di ricaduta comunitari».

Rassegnazione

Il primo cittadino di Sarule fa una constatazione, intrisa di amarezza: «La visione etica e sociale delle banche si è spostata dalla presenza capillare sul territorio alla sola presenza nel mercato. Risponde alla logica matematico-finanziaria che continua perennemente a condannare le nostre piccole comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA