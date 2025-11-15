La ballerina Alessia è la sportiva del 2025 

Dodici anni, ballerina, Alessia Coda è la sportiva dell’anno. Il titolo le è stato riconosciuto dall’amministrazione comunale di Tortolì per essersi distinta per merito sportivo, impegno e capacità di rappresentare il territorio. La giovanissima atleta, iscritta alla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, ha conquistato, in duo Jazz, una medaglia d’argento ai campionati nazionali. La scelta è maturata non solo per risultati ottenuti dall’atleta ma per l’esempio positivo di costanza, disciplina, impegno scolastico e dedizione.

