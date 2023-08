La Balena nascosta nelle profondità del cuore di tutti noi 

Il bianco è il colore della purezza, del candore e della fanciullezza. Il bianco, immacolato, si contrappone alle tinte scure diaboliche e tentatrici, la neve contro il fango, le nuvole del cielo anziché le fiamme dell’inferno, l’ostia che cancella il peccato dal mondo.

L’espediente

Eccolo, dunque, il colpo di genio di Herman Melville, lo scrittore purosangue americano che ha scelto un cetaceo, un capodoglio imprendibile, per farne il grande protagonista del suo romanzo capolavoro - uno dei capisaldi della letteratura mondiale, pubblicato nel 1851 – sovvertendo l’ordine delle cose e prendendoci in contropiede proprio con l’espediente del colore. Eccola – laggiù – Moby Dick. Maestosa, fatale e soprattutto, bianchissima. Melville racconta, con una prosa epica destinata a fare la storia, un cetaceo dalle dimensioni portentose, in grado di frantumare le imbarcazioni, facendo scempio dei corpi dei pescatori, terrorizzando financo i più compassati lupi di mare.

Malinconia

Inutile stropicciarsi gli occhi: Moby Dick è candida, eppure, diabolica. Così appare il cetaceo che infesta la mente del capitano Achab, l’uomo con la gamba di legno che brandendo l’arpione acuminato si intesta il compito di cacciarla in tutti i mari e partendo dalla minuscola cittadina di Nantucket, nello stato americano del Massachusetts, imbarca la ciurma sulla Pequod (“una nobile nave, ma in qualche modo una nave malinconica. Tutte le cose nobili hanno un’ombra di malinconia”), creando i presupposti per un epico e drammatico scontro fra l’uomo e la Natura ovvero fra la tecnica e la forza primordiale degli elementi.

L’incipit

Narrato dal punto di vista umile e ingenuo di un mozzo (“chiamatemi Ismaele”, ecco uno degli incipit più celebri) ovvero con la voce di un marinaio che accoglie il richiamo del mare per contrastare la malinconia che velava di grigio le sue giornate. Imbarcandosi otterrà un letto e la diaria e al contempo, troverà un sodale in Queequeg, l’esperto cacciatore di balene polinesiano ma più di tutto, Ismaele – e noi con lui, ecco la meraviglia della lettura allo stato puro - sarà testimone e partecipe d’un’epica avventura. Come sanno fare solo i classici, i decenni sfilano via ma Moby Dick continua a stupirci e ammaliarci, trascinandoci in alto mare, seguendo le mosse di Achab e il suo desiderio di folle vendetta, l’odio viscerale contro quella creatura che, in un precedente scontro, gli aveva strappato la gamba costringendolo a indossare una protesi di legno.

La caccia

E così per tutto il libro, con lo sguardo perennemente rivolto all’orizzonte e sfidando le bizze del vento, la ciurma della Pequod terrà gli occhi ben aperti in attesa di vedere lo spruzzo portentoso dello sfiatatoio del cetaceo, preparandosi all’inevitabile. Uno scontro dalle conseguenze imprevedibili poiché da una parte c’è l’ingegno dell’uomo e la caccia all’ambra grigia - un tesoro di gran valore prodotto dall’intestino dei cetacei - ma il legno dei fasciami e l’acciaio degli arpioni riusciranno a fermare la mole mastodontica della balena bianca?

Incompreso

Oggi lo celebriamo con un classico senza tempo, un libro sul confine ultimo della civiltà, sui lati oscuri dell’animo umano eppure, quando venne pubblicato, Moby Dick fu un clamoroso fiasco e Melville – autore anche dello straordinario romanzo breve “Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street” – morì nel generale disinteresse, dimenticato da tutti. Ma il tempo fu galantuomo e negli anni ’20 del Novecento il romanzo venne finalmente riscoperto e riletto, rapidamente assunto nell’olimpo dei classici mondiali poiché capace di raccontare la lotta dell’uomo contro la natura e più di tutto, contro i nostri istinti autodistruttivi.

La preda

Il geniale Italo Calvino nella prefazione di un suo celebre libro scrisse: “I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: sto rileggendo… e mai sto leggendo …”. Lo sappiamo, così vanno le cose della vita e nell’alternarsi delle stagioni alcune prede, certi libri sfuggono all’orizzonte. E allora, sia che siate lettori o appassionati in cerca di minuzie, cogliete l’occasione della pubblicazione con L’Unione Sarda per seguire Achab, la Pequod e la sua folle ciurma sulla scia della balena. E una volta raggiunto il mare aperto della storia, trascinati dal vento di burrasca e con lo stomaco sottosopra per l’avventura, tenete a mente le parole di Melville: “Moby Dick non sta cercando te. Sei tu che follemente le dai la caccia!”. Ecco l’ultimo colpo di scena: questo romanzo si presta a molteplici simbolismi e interpretazioni ma, in fin dei conti portandoci a zonzo in alto mare, l’autore statunitense ci mette dinanzi ad una verità senza tempo: tutti noi, presto o tardi, dobbiamo fare i conti con le ossessioni e con la forza terrificante del passato che ci inchioda alle scelte compiute e alle occasioni mancate, cercando di non immolarci ai demoni del rimpianto.

Il lampo

Ecco, Moby Dick non rappresenta solo la potenza primordiale della natura ma l’essenza stessa del terrore, quel lampo accecante che ci abbaglia nel cuore della notte più buia e scrivendo quelle parole - “Moby Dick non sta cercando te. Sei tu che follemente le dai la caccia!” - Melville ci ricorda che non c’è alcuna possibilità di salvezza per l’uomo che non riesce a perdonarsi. Il bianco della purezza trasfigura nel colore del Male assoluto, diventando un richiamo alle nostre paure che emergono dal fondo del mare ma non c’è alcun domani per chi cede al richiamo d’un inesauribile sete di vendetta, finendo per smarrire il senno e infine, la propria vita.

