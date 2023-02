La baby arciera che non sbaglia un colpo 

Il tiro con l’arco comunque è una passione di famiglia, come racconta la madre, Sandra Tidu: «Anche io, fin da piccola, sogno di fare questo sport. Sara ci si è interessata per puro caso, e quando la guardo è un’emozione bellissima. Non l’ho mai forzata, anzi mi sono iscritta anche io nella società, grazie al suo entusiasmo».

A scuola? «Vado bene. Ma non tutti sanno che tiro con l’arco, l’ho raccontato solo ad alcuni compagni perché mi vergogno un po’». Uno sport che le ha già permesso di viaggiare: «Ho girato tutta la Sardegna, mi è sempre piaciuto. E ho potuto fare tanti amici. Nella mia squadra siamo trenta». Come racconta l’allenatore Porrà: «Sara è una brava allieva che mi sta seguendo e sta dando davvero tante soddisfazioni salendo spesso sul podio».

«Mi rilassa», dice lei, tutta entusiasmo e un pochino di timidezza mentre si racconta appena uscita da scuola. Formata alla società sportiva del Team Arcieri Sestu, sotto la guida del direttore Luciano Cau e dell’allenatore Fabrizio Porrà, Sara racconta: «Ho iniziato da due anni. Un amico lo faceva già, l’ho visto e ho voluto provare». Un impegno vero per lei, anche se è ancora come un gioco: «Mi alleno tre volte la settimana per due ore a ogni sessione, e prima delle gare importanti, anche quattro. Ma anche se mi sento stanca continuo lo stesso».

Ha dieci anni Sara Cristofoli, ed è una vincente. Le medaglie parlano chiaro. Primo posto, appena ottenuto, nel campionato sardo giovanissimi femminili; poi due trofei Pinocchio; e ancora molte altre gare interregionali. Insomma, quando si tratta di tiro con l’arco questa giovane sestese farebbe scappare via Guglielmo Tell.

La passione

Il suo segreto

Le emozioni negative intanto Sara sa sicuramente gestirle: «All’ultima gara ero da sola. Per la prima volta mi sono sentita un po’ spaesata, ma poi ho semplicemente tirato e ho vinto. Ho provato una grandissima gioia, è stato bellissimo». Il segreto? «Ho imparato allenandomi. Mi sento tranquilla, perché sono abituata», risponde. E poi: «Quando mi alleno, prendo la mira e tiro senza pensare, mi viene naturale». Ma Sara promette già bene. Ne è convinto Cau: «È una delle nostre grandi promesse, il prossimo appuntamento è a giugno per la seconda fase del campionato sardo, e se passa va all’italiano, categoria giovanissimi. E se pensa a cosa fare da grande, non ha dubbi: “Voglio tirare sempre con l’arco!”. E se scegliessi qualcos’altro? Sara scuote un attimo la testa, resta in silenzio, come per dire: non lo so. O anche: non immagino niente di meglio.

