Ranieri è stato chiaro: i playoff, certo, ma il Cagliari ha il dovere di puntare al secondo posto. Oggi alla Unipol Domus (fischio d’inizio alle 14) arriva il Benevento, scivolato in zona retrocessione e con un terzo allenatore da inizio campionato, Stellone. Gli infortuni condizionano le scelte di Ranieri che, in prima linea, può contare su Lapadula, pronto a caricarsi i rossoblù sulle spalle anche contro i suoi ex compagni di squadra.

