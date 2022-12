«La Asl? Un sultanato di Marras» 

Atto aziendale Asl alla prova del Consiglio comunale. Nel documento alcuni punti fermi: strutture confermate a cui si aggiungono Pediatria, Laboratorio e Pronto soccorso. Il territorio, in condizioni critiche, dovrebbe avere sollievo. È stato inviato il parere favorevole, non vincolante, dei sindaci del territorio che hanno incontrato più volte sia il direttore generale che gli ospedalieri. Entro il 5 dicembre prossimo, il manager Andrea Marras dovrà adottare e trasmettere l’atto alla giunta regionale per la verifica. Ieri in aula la minoranza ha bocciato senza appello l’atto: «Penalizza l’ospedale di Lanusei», ha detto Marco Melis.

Valutazioni

Il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, ha spiegato: «Abbiamo fatto una valutazione di merito, abbiamo chiesto che fosse posto l’accento sull’importanza dell’ospedale, nel binomio ospedale-territorio, che le strutture, anche complesse, di questo nuovo dipartimento continuino a rendere strategico il ruolo del nosocomio costruendo percorsi sinergici che mirino a rafforzarne il ruolo. È fondamentale siano garantite le consulenze da parte di tutti gli specialisti al fine di preservare e rafforzare il servizio H24. L’atto aziendale in sé non porta medici in più ma può garantire attrattività. Dobbiamo tendere ad ottenere organici al completo. Credo che Ares dovrà fare concorsi finalizzati all’assunzione alla Asl. La priorità del territorio rimane la riapertura del punto nascite».

Le accuse

Melis ha fatto accuse precise: «L’atto ha alcuni aspetti che non ci convincono, il Consiglio deve esprimere diffidenza. Chiamerei questa Asl il sultanato di Marras. Ma perché siamo riuniti qua se il parere è già stato dato? Ne avremmo voluto parlare prima per dare degli input per strutturare poi il parere. Non abbiamo potuto confrontarci su un atto che penalizza l’ospedale». Marras ha spiegato: «Mi sono confrontato con i sindaci, mi hanno dato il loro parere, adotterò l’atto. Non c’è nessun depotenziamento dell’ospedale, anzi. Ci sono strutture complesse che prima non c’erano. C’è un rinnovato interesse del territorio per rafforzare la sanità».