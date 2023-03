La Asl rischia il commissariamento  

Con la pubblicazione della delibera arriva l’ufficialità con la quale la Giunta regionale ha rilevato la non conformità dell’atto aziendale della Asl Sulcis. Immediate le reazioni del territorio che non vede soddisfatte le proprie aspettative e teme che i tempi si possano allungare ulteriormente.

I problemi

Il rimando al mittente, avvenuto per la seconda volta, per legge potrebbe anche comportare il sollevamento dell’incarico della direttrice generale. Un epilogo tuttavia al momento scongiurato dalla richiesta, fatta all’azienda dall’assessore alla Sanità Carlo Doria, di trovare le soluzioni organizzative che consentirebbero di promuovere il documento.Fra le incongruenze rilevate salta all’occhio l’inserimento di una struttura semplice denominata “parto analgesia” con sede Sirai-Cto, il cui modello organizzativo sarebbe da concordare con l’assessorato alla Sanità e l’eventuale trasferimento della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia dal Cto al Sirai. Una scelta quella della Asl Sulcis dettata dall’esigenza di collocare le due strutture nel presidio deputato all’emergenza urgenza, ovvero quello di Carbonia. Scelta che però si scontra con l’organizzazione di una rete ospedaliera che prevede il “Punto nascite” ad Iglesias. Da qui la richiesta della Asl Sulcis, di pattuire tali soluzioni con l’assessorato alla Sanità che, di tutta risposta, ha invece evidenziato come l’allocazione delle strutture debba essere d’esclusiva competenza del direttore generale.

I sindaci

«Una sorta di rimbalzo di responsabilità - spiega il sindaco di Giba Andrea Pisanu - Ma se non si cambia la legge sono inutili i tentativi della direttrice di venire incontro alle esigenze sanitarie del territorio. Occorrono delle scelte coraggiose e quelle della Campus lo sono: ora spetta alla politica fare chiarezza e cambiare quello che evidentemente in questi anni non ha funzionato».La sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai si rivolge all’assessore Doria: «Mi aspetto che tenga fede a quanto dichiarato nell’ultima conferenza dei sindaci tenutasi a Cagliari, ovvero che un reparto di ostetricia e ginecologia deve per sua natura essere collocato in un presidio di emergenza urgenza». La necessità di trovare un accordo che rispetti la rete ospedaliera programmata dalla Regione, è quello che si attende il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori: «Che i servizi siano ad Iglesias o a Carbonia ha un’importanza relativa, purché ovviamente sia garantita la sicurezza e la qualità delle prestazioni. L’obiettivo finale che si vorrebbe vedere avviato con un percorso concreto, è quello di un ospedale unico vicino al territorio dove c’è la maggiore popolazione della Asl» .