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Carbonia-Iglesias.
22 luglio 2026 alle 00:21

La Asl punta sulle nuove tecnologie 

Investimento per rinnovare le strumentazioni per la fisioterapia 

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Lavori in corso per per rinnovare gli strumenti medicali in dotazione ai servizi di fisioterapia delle sedi territoriali della Asl Sulcis Iglesiente di Iglesias, Carbonia, Giba e Carloforte. Un intervento atteso da anni che punta a rafforzare la rete riabilitativa aziendale attraverso tecnologie di ultima generazione, destinate a migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e ad ampliare l'accesso a trattamenti specialistici direttamente sul territorio.

Tecnici al lavoro

In questi giorni sono in corso le operazioni di installazione e collaudo delle nuove apparecchiature, accompagnate dalla formazione del personale sanitario. L'attività formativa è affidata ai tecnici specializzati delle ditte fornitrici, che illustrano agli operatori il funzionamento, le modalità di utilizzo e le principali caratteristiche dei nuovi elettromedicali, garantendone un impiego corretto e sicuro. L'investimento ha interessato l'intera rete aziendale della riabilitazione. Nel dettaglio sono stati acquisiti tre laser ad alta potenza di ultima generazione, destinati alle sedi di Iglesias, Carbonia e Carloforte, due apparecchiature per crioultrasuonoterapia collocate a Iglesias e nella casa della comunità di Carbonia, nuovi dispositivi per elettroterapia e ultrasuonoterapia per le diverse sedi territoriali, un'apparecchiatura per diatermia (tecarterapia) e un sistema a onde d'urto focalizzate, introdotto per la prima volta nella dotazione della Asl Sulcis Iglesiente. Proprio quest'ultima apparecchiatura consentirà infatti di erogare prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ampliando così l'offerta pubblica e permettendo ai cittadini di accedere a trattamenti altamente specialistici senza doversi rivolgere ad altre strutture.

L’azienda

«Il rinnovo del parco tecnologico dei servizi di Fisioterapia rappresenta un investimento strategico per la qualità dell'assistenza riabilitativa offerta ai cittadini. - spiega il direttore generale Paolo Cannas - L'intervento interessa l'intera rete territoriale aziendale e consente ai nostri professionisti di disporre di tecnologie moderne, efficaci e conformi ai più elevati standard assistenziali. In questa fase è in corso la formazione degli operatori e il completamento delle procedure di messa in esercizio delle apparecchiature; le prenotazioni delle nuove prestazioni saranno pertanto attivate a partire dal mese di settembre».

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