La Asl non dà più spazzolini per gli impianti fonatori 

Aveva già dovuto fare a meno di alcuni dispositivi chirurgici importanti per preservare l’impianto fonico che gli consente di parlare dopo la laringectomia cui era stato sottoposto tre anni fa. Ma per Efisio Ibba, 68enne pensionato di Carbonia, le disavventure non sono finite: adesso la Asl del Sulcis non può più passargli neppure un altro attrezzo, necessario per tenere pulito l’impianto. «Purtroppo quei dispositivi non sono più compresi – fa sapere l’Azienda – fra i livelli essenziali di assistenza». E il paziente accetta a malincuore, perché al momento non può fare altro, questa spiegazione.

Per far udire la sua esile voce Ibba ricorre a una protesi fonatoria. È un presidio chirurgico installato in gola. Non sono tantissimi nel Sulcis Iglesdiente i pazienti con questa tipologia di problema ma ciò non sminuisce il disagio che stanno vivendo. E che non conosce fine. «Due mesi fa – racconta il pensionato – la farmacia aziendale mi aveva avvertito che dal 2023 non avrebbe più potuto fornirci due speciali presidi, simili a salviette, il primo necessario a fare aderire bene la parte esterna visibile dell’impianto, la seconda per rimuoverlo in sicurezza e senza provocarmi fastidio o dolore». Lì per lì il pensionato, costretto per via dell’usura e il deterioramento delle valvole a cambiare la protesi ogni sei mesi, se n’è fatto una ragione pensando di ovviare in qualche altro modo. «Invece ora – racconta – la Asl mi ha anticipato che per gli stessi motivi non potrà più fornirmi neppure degli speciali spazzolini che servono a pulire l’impianto: non so se la decisione sia dell’azienda locale, della Regione o dello Stato, ma è atroce che si facciano tagli pure su queste cose».

La Asl conferma: «Si tratta di presidi che l’Azienda non è tenuta a fornire ma – promette – la direzione valuta la possibilità di superare le criticità».

