La Asl: no a traslochi di reparti dal Cto 

No alla sospensione temporanea o alla chiusura di alcuni servizi al Cto per permettere la copertura dei turni ai reparti del Sirai: «Al momento – spiega la direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente, Giuliana Campus – le prestazioni sono e verranno garantite. Nessun reparto dei presidi ospedalieri di Carbonia e di Iglesias interromperà le prestazioni».

«Turni coperti»

Così la direzione generale sanitaria rispedisce al mittente la richiesta di sospensione dei servizi del Punto nascite, del Punto di primo intervento e di altre attività che necessitano della presenza di un anestesista, al Cto, per consentire la copertura dei turni e garantire le prestazioni di emergenza-urgenza al Sirai di Carbonia. Non trova accoglienza, dunque, la richiesta formalizzata da un documento datato 14 giugno e firmato da otto responsabili di reparto preoccupati per la cronica carenza di specialisti che rischia sovente di paralizzare i servizi maggiormente critici per la sicurezza della salute pubblica. Le soluzioni proposte per scongiurare la sospensione di tutta l’attività legata all’emergenza-urgenza (per via dell’impossibilità di poter organizzare le turnazioni e le reperibilità), suggerivano delle misure straordinarie temporanee, come la chiusura del Punto nascite, del Punto di Primo intervento e lo spostamento al Sirai di tutte le attività richiedenti una guardia anestesiologica.

«Professionisti esterni»

Nei giorni scorsi il silenzio della direzione generale aveva preoccupato le sigle sindacali: si temeva che l’ipotesi paventata dai responsabili di reparto, che avrebbe di fatto interrotto ogni tipo di prestazione del Cto, potesse essere presa in considerazione. Ma la direzione era impegnata alla ricerca di soluzioni: «Stiamo mettendo in campo tutte le iniziative atte a garantire la continuità dei servizi ospedalieri, sia al Sirai, sia al Cto», ufficializza la direttrice generale: «Anche in riferimento al servizio di Anestesia, grazie a delle prestazioni aggiuntive e alla selezione recentemente attivata dalla Asl Sulcis Iglesiente per la ricerca di professionisti esterni».

Quindi forze nuove esterne a supporto di un comparto povero di figure specializzate: «Contiamo di trovare al più presto – prosegue Giuliana Campus – delle soluzioni organizzative che consentano la continuità dell’attività. La situazione legata al reperimento di specialisti è critica, non solo per la nostra Azienda: è un problema a livello regionale e nazionale ed è aggravato dal periodo estivo e dalla necessità di garantire le ferie al personale. Ma, come già ribadito: allo stato attuale non c’è alcuna volontà di chiudere le attività al Cto».

