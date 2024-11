La Asl messa in mora dagli impiegati 

Lavoro extra non pagato: quindici impiegati della Commissione d’invalidi civili della Asl di Sanluri hanno messo in mora l’Azienda sanitaria. Un’altra tegola sulla vicenda che interessa le pratiche per il riconoscimento delle agevolazioni previste per i disabili. Problematica già denunciata dai sindacati un anno fa e poi lo scorso agosto, quando alla protesta si unì il sindaco della città, Alberto Urpi, rivendicando quanto spetta a ben 8.500 persone in lista di attesa per una visita. E ora, mentre l’attività è ripresa, arriva la diffida per l’attività non retribuita.

Messa in mora

Dopo quasi due anni di attesa, i lavoratori hanno inviato, tramite gli avvocati di fiducia, Massimiliano Podda e Giacomo Cau, una nota di diffida alla Asl di Sanluri e per conoscenza all’assessorato regionale alla Sanità. «In maniera totalmente ingiustificata - dicono i legali - non viene riconosciuto il diritto a percepire il gettone. Dai calcoli effettuati, secondo la delibera del 24 agosto del 2023, per le ore lavorate hanno diritto a percepire complessivamente circa 100 mila euro, da un minimo di 4 mila ad un massimo di 13.500 a testa». Precisano che «tutte le altre Asl della Regione, in situazioni analoghe, hanno provveduto già da tempo al riconoscimento ed all’erogazione della somma«. Infine l’ultimatum: «Aspettiamo 5 giorni dal ricevimento della presente nota. In difetto ci vediamo costretti ad agire in giudizio per il recupero del credito».

I lavoratori

Si tratta dei dipendenti del settore amministrativo della Asl, prestati ad un servizio aggiuntivo per la funzione di segretario nella commissione d’invalidità civile. Stanchi di aspettare la retribuzione della prestazione, nel periodo compreso fra gennaio e luglio del 2023, la prima azione che hanno posto in essere è stata quella di sollecitare, in forma bonaria, al datore di lavoro il relativo versamento. In questi giorni, considerato la lunga e vana l’attesa (quasi due anni), hanno deciso d’intraprendere le vie legali. Delusi da un comportamento che sa di beffa nei loro confronti. «Hanno garantito – spiegano Podda e Cau- che l’attività andasse avanti sacrificando il loro tempo libero e la ricompensa è stata l’indifferenza dell’Asl. Se la risposta alla diffida non dovesse arrivare, seguirà il decreto ingiuntivo del Tribunale».

L’Asl

«Le commissioni invalidi – comunica il direttore, Giorgio Carboni- hanno ripreso a lavorare regolarmente già da agosto. A supporto dell’attività da svolgere sono arrivati anche cinque medici specializzandi». Sono le 3 commissioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, si riuniscono in orario di lavoro, una volta alla settimana, nel restante orario si occupano delle altre mansioni come da contratto.

