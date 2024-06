La Asl licenzia gli Oss, scatta la protesta 

Oss in rivolta al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Licenziati buona parte degli interinali, via anche gli assunti per il Covid in scadenza il 15 agosto. Scaduto il contratto, a ferie arretrate recuperate, saranno fuori dal nosocomio ogliastrino. La stabilizzazione, come la mobilità, non è un’opzione presa in considerazione dalla Asl. Quindi tutti a casa, con l’estate alle porte e la programmazione ferie già organizzata. Gli Oss sono arrabbiati e preoccupati per la sorte dei reparti che saranno sguarniti. Ieri sera hanno affisso diversi striscioni di protesta lungo l’ingresso dell’ospedale. Al loro fianco, la segretaria regionale Uil Fpl, l’ogliastrina Aurelia Orecchioni. «È una protesta giusta, assistiamo ancora un volta alla disorganizzazione di questa azienda. Stanno licenziando Oss assunti tramite agenzia interinale e ora andranno a casa anche i contratti Covid, con le ferie già programmate. Sono unità indispensabili che hanno dato il loro contributo in trincea. Una direzione senza la minima idea di cosa succederà, chi sopperirà a questa carenza? Vergognosa la scelta del direttore generale e ancora oggi non conosciamo il reale fabbisogno del personale del comparto viste le continue modifiche. Chiederemo un incontro all'assessore per avere reali e concrete risposte».

