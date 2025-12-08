«La Asl ci restituisca i nostri soldi» 

Già 106 dipendenti ed ex dell’Asl si sono rivolti all’avvocata Emilia Fois per fare luce sul Fondo di solidarietà alimentato per anni attraverso trattenute volontarie in busta paga. Molti altri potrebbero aggiungersi. Il Fondo, secondo le indagini, sarebbe stato oggetto di appropriazioni indebite da parte di due ex amministratori ora sotto inchiesta.

Primi dubbi

La vicenda aveva iniziato a scuotere i dipendenti già in estate: chi usciva dal servizio e chiedeva la restituzione delle somme accantonate riceveva il denaro con ritardi pesantissimi, o addirittura non lo riceveva affatto. Da agosto l’avvocata Fois aveva chiesto all’Asl chiarimenti formali sul funzionamento del Fondo e sulla gestione delle somme trattenute. Nessuna risposta, nè parere, informazione ufficiale, accesso agli atti, senza sapere che nel frattempo c’è l’indagine della Procura. Due settimane fa, l’inchiesta della Guardia di finanza porta all’iscrizione nel registro degli indagati di due ex amministratori del Fondo, accusati di aver drenato risorse e utilizzato parte dei soldi dei lavoratori per scopi privati.

Gli interrogativi

Tra i punti chiave posti dall’avvocata Fois e mai chiariti dall’Asl c’è innanzitutto l’esistenza di una vera autorizzazione al prelievo mensile in busta paga. Rimangono inoltre poco chiari lo statuto del Fondo e la legittimità degli aumenti automatici delle trattenute in busta paga, fatte dall’Asl sui lavoratori, che in alcuni casi sarebbero cresciute da 10 fino a 20 euro al mese senza alcuna spiegazione né comunicazione. Un altro elemento che molti dipendenti evidenziano riguarda i moduli consegnati al momento dell’adesione: compariva l’intestazione dell’Asl. Questo dettaglio, sostengono, potrebbe aver indotto a credere che il Fondo fosse ufficialmente gestito e controllato dall’Azienda sanitaria, non da un organismo autonomo amministrato da privati. Per questo in tanti aderivano convinti che il Fondo fosse garantito e che i soldi sarebbero tornati con certezza in caso di bisogno o a fine carriera.

L’indagine

Il Fondo (nato nei primi anni Novanta) aveva lo scopo di consentire ai lavoratori l’accantonamento di una parte dello stipendio, da recuperare alla fine del servizio o in situazioni di necessità. Le verifiche avviate nel 2025, a seguito della denuncia di un attuale amministratore, secondo le Fiamme gialle avrebbero messo in luce un sistema di prelievi non giustificati da parte di ex amministratori, insieme a movimentazioni bancarie e in contanti non compatibili con le finalità. Gli investigatori parlano di un meccanismo che ricorda uno schema Ponzi: i lavoratori che uscivano venivano rimborsati grazie alle trattenute dei nuovi aderenti, mentre parte delle risorse sarebbe stata drenata per scopi non legati al Fondo. L’indagine è in corso e resta da stabilire la dimensione precisa dell’ammanco.

Il sindacato

La Cisl Fp parla di una vicenda che «colpisce profondamente» perché riguarda uno strumento creato per aiutare i colleghi nei momenti di difficoltà e fondato su fiducia e spirito mutualistico. Chiede piena trasparenza, più controlli e una tutela immediata per i lavoratori coinvolti, sollecitando l’Asl a fare chiarezza. «La fiducia non può essere tradita», avverte la Cisl, che assicura di vigilare affinché episodi simili non si ripetano. Le persone che si sono rivolte all’avvocata Fois sollecitano una sola cosa: capire dove siano finiti i soldi e chi abbia autorizzato il sistema che per anni ha gestito il Fondo. Richiesta unanime: trasparenza e restituzione di tutto ciò che è stato versato, fino all’ultimo euro.

