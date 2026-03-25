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Ghilarza.
26 marzo 2026 alle 00:26

«La Asl ci dia delle risposte» 

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Sempre più grave la situazione a Ghilarza e nel territorio sul fronte della medicina generale. Oltre 6.500 pazienti senza medico e l’Ascot che serve 10 paesi con aperture non garantite tutti i giorni. In un territorio che conta tantissimi anziani (molti allettati) non poter fare affidamento su un medico che possa seguirli a domicilio è un dramma.

Martedì il Consiglio comunale, su richiesta del consigliere Renato Giovannetti, è stato dedicato ancora una volta alla sanità. L’obiettivo è sollecitare la Asl a sbloccare alcune situazioni: come il caso dei tre medici in pensione che da mesi hanno presentato domanda per gli Ascot ma non hanno ancora avuto risposta. Il sindaco Stefano Licheri si è impegnato a chiedere un incontro urgente con la direttrice Grazia Cattina. L’assemblea civica ha quindi deliberato di chiedere alla Direzione generale della Asl di Oristano «di adottare tempestivamente apposito atto deliberativo finalizzato all’attivazione del servizio di visita domiciliare per i pazienti allettati o impossibilitati alla deambulazione residenti nel territorio comunale, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria»

Giovannetti ha sottolineato come «la Asl dice che i medici degli Ascot non possono fare domiciliari, ma non è possibile lasciare tanti pazienti anziani e fragili senza assistenza, è un diritto che va garantito». Licheri ha poi riferito di un recente incontro con i sindaci del territorio e la manager Asl durante il quale sono state prospettate delle soluzioni. «Dobbiamo farci sentire, lamentarci», ha aggiunto la capogruppo della minoranza Eugenia Usai. Parole durissime dal consigliere di maggioranza Giuseppe Fadda: «Da dicembre, quando abbiamo incontrato il vecchio manager, la situazione è peggiorata. In quell’occasione ci avevano detto di aver apprezzato le nostre proposte e che le avrebbero portate all’attenzione della commissione alla Sanità e invece il commissario le ha messe nel cassetto. Mi aveva assicurato che avrebbe chiamato il medico che stava andando in pensione e che aveva la volontà di rimanere, ma so per certo che quella chiamata non l’ha mai fatta. Questo è il rispetto che hanno avuto per il Consiglio comunale di Ghilarza, siamo stati presi in giro dai vertici Asl. L’Ascot di Ghilarza serve circa 11 mila persone per 35 ore settimanali, è stato chiesto di ampliare l’orario e ci hanno che è più che sufficiente, è assurdo». ( a. o. )

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