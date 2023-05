La Asl chiede finanziamenti per la scuola di Geriatria 

Sull’apertura della Geriatria nell’ospedale San Giuseppe Calasanzio la parola passa ora alla Regione a cui la direzione generale della Asl 8 ha richiesto il finanziamento per l’avvio del progetto. L’obiettivo è istituire una struttura complessa di Geriatria a direzione universitaria, così come previsto nell’atto aziendale della Asl 8 e approvato in via definitiva dalla Giunta.

Il progetto

Dopo il confronto con l’Università di Cagliari sono state delineate le necessità per la realizzazione del progetto: per coprire le necessità minime derivanti dalle esigenze di ricerca, didattiche e assistenziali integrate la struttura complessa ha bisogno di un professore associato e due ricercatori a tempo determinato. Il finanziamento, frutto di una convenzione da stipulare con l’assessorato alla Sanità, dovrà coprire 15 anni di attività e ammonta ad oltre tre milioni e mezzo di euro e comprende gli stipendi, le spese legate al fatto che Isili risulta sede staccata e i rimborsi chilometrici. Se questo ultimo scoglio verrà superato, nell’ospedale potrebbe essere istituito un reparto universitario per la formazione dei professionisti di geriatria e di lungodegenza. «I sindaci del territorio e la Asl», ha detto il presidente del distretto Umberto Oppus, «hanno lavorato bene; è la volta buona che si sia un investimento concreto nelle zone interne, sarebbe importante contro lo spopolamento. Ci aspettiamo dunque che nella prossima Finanziaria questa somma venga destinata ad Isili così che si possa partire entro l’anno: sarà la prova se la politica vuole effettivamente rilanciare il territorio».

L’obiettivo

Una scelta legata a diverse motivazioni avanzate dal direttore della Asl Marcello Tidore. L’ubicazione di questo tipo di struttura sarebbe utile al fine di favorire e soddisfare l’assistenza degli utenti delle aree urbane ed extraurbane. Inoltre la Asl intende assicurare i livelli essenziali nel territorio caratterizzato da una popolazione anziana che ha difficoltà a spostarsi. La struttura sarebbe l’unica scuola di specializzazione della branca di Geriatria della Sardegna.