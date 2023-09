La Asl chiama, i pediatri rispondono 

Pediatri di libera scelta, nel Medio Campidano arrivano rinforzi per le 11 sedi vuote. Il bando aperto da Ares il 14 luglio è andato meglio rispetto al passato: nella graduatoria definitiva sono 9 i dottori per i piccoli da 0 a 6 anni che hanno scelto di riaprire le porte che dall’inizio dell’anno sono chiuse o aperte a singhiozzo nei Comuni di Serramanna, Sanluri, San Gavino, Sardara, Gonnosfanadiga, Arbus, Pabillonis, Samassi e altri centri della Marmilla come Furtei, Villamar, Segariu.

Le nomine

La comunicazione è della Asl 6: «Ares Sardegna ha approvato le graduatorie definitive dei medici aspiranti alla copertura delle sedi carenti di pediatra, annualità 2023, seconda pubblicazione». Nota accompagnata da 3 allegati che riportano nome e cognome degli aspiranti al posto negli ambiti dei distretti di Sanluri e Guspini. Nell’ordine: Anna Paola Melis, Cristina Perrera, Pietro Tataro, Miriam Concas, Riccardo Congia, Sandro Putzu, Gloria Piga, Alessandra Cirina, Gloria Trapletti. Arrivano da Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Emilia Romagna, hanno maturato un’esperienza che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 25. Soddisfatto il direttore sanitario della Asl, Francesco Ronchi: «Dopo una ricerca di mesi, siamo riusciti a dare una risposta alle istanze dei tanti genitori che si sono trovati improvvisamente senza pediatra, con gli inevitabili disagi che questo comporta. Consapevoli che la medicina sta attraversando un brutto periodo, il nostro impegno è continuare il percorso per evitare ulteriori sofferenze. I nuovi arrivati dovrebbero prendere servizio a breve, giusto il tempo per completare l’iter e affidare l’incarico».

Il sostegno

I sindaci sono stati vicini alle famiglie. «Dobbiamo lavorare molto – ricorda il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi – per risolvere un problema che penalizza la società, in particolare le giovani coppie che, oltre alla mancanza di lavoro e della casa, devono fare i conti con il bambino che si ammala e non c’è chi lo cura. Un fatto di estrema gravità». Così per il primo cittadino di Serramanna Gabriele Littera: «Un territorio sguarnito di pediatria comporta continui spostamenti a Cagliari. Inammissibile. Per nove mesi è quello che è successo. Accoglieremo a braccia aperte i nuovi arrivati, sperando in soluzioni definitive».

«In questa lotta – dice Alberto Urpi, sindaco di Sanluri – sono stato vicino alla Asl e alla Regione. Ora non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo essere presenti e vigili al fine di non ricadere in questo vuoto che ha penalizzato il territorio. Le professionalità per curare i bambini sono indispensabili». Beatrice Muscas di Samassi punta il dito contro la Regione: «Da noi non c’è pediatra da molti anni. Un dramma insostenibile e non mi pare che ci sia un piano per risolverlo. La politica regionale ha dimostrato in questo frangente tutta la sua inadeguatezza». Per Nicola Cau di Furtei «è un vecchio problema che ci invita a una programmazione seria e duratura». Gianluca Atzeni di Villamar: «Aspettiamo fiduciosi l’arrivo del pediatra che, comunque, richiede qualche settimana ancora».