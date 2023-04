La Asl cerca pediatri per riaprire il nido 

Ginecologi e pediatri cercasi. L’obiettivo è riaprire per quanto possibile il punto nascita e scongiurare la chiusura della ginecologia, dando un po’ di respiro ai medici che macinano ore su ore di straordinario con l’organico più che dimezzato, in attesa di buone notizie dai concorsi.

Nel frattempo che arrivino a conclusione le procedure concorsuali - anche se le voci di corridoio non sembrano tanto ottimistiche - la Asl guidata da Andrea Marras cerca di correre ai ripari. Lo fa pubblicando due manifestazioni d’interesse per trovare 5 pediatri e 4 ginecologi da inserire nell’organico dei reparti del Nostra Signora della Mercede, con incarichi di collaborazione esterna in regime libero-professionale.

Per entrambe le specializzazioni, la durata del contratto sarà fino al 31 dicembre di quest’anno e sarà possibile inoltrare le domande entro il 21 aprile. L’ennesimo tentativo per rimpolpare i reparti in debito di medici e che costringe le future mamme a far nascere i propri bambini nei presidi vicini.

RIPRODUZIONE RISERVATA