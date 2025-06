La Asl cerca medici tre guardie mediche turistiche 

La Asl del Sulcis Iglesiente cerca medici da destinare al ruolo di “guardia medica turistica” per gli ambulatori di Sant’Anna Arresi e Buggerru e Calasetta, quest’ultima a beneficio dei turisti che soggiornano nell’intera isola di Sant’Antioco.

L’azienda sanitaria ha indetto un pubblico avviso affinché i medici interessati possano presentare manifestazioni di interesse affinché si possa presto attivare l’importante servizio che sarà rivolto esclusivamente ai turisti. Si chiama progetto “Istadi” come estate in lingia sarda e andrà avanti fino al 30 settembre prossimo. La scadenza delle domande per partecipare scade il 10 luglio. Possono aderire al progetto medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici chirurghi in quiescenza iscritti all’albo professionale, medici abilitati all’esercizio della professione. Il servizio dovrà essere effettuato dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. Gli amministratori dei Comuni costieri dove è prevista la maggiore affluenza turistica auspicano che il servizio possa decollare al più presto. Si tratta di Comuni particolarmente colpiti dall’assenza di medici di medicina generale e dove anche i normali turni di guardia medica, nel corso degli ultimi anni sono saltati diverse volte per assenza dei professionisti. Tra le novità, l’apertura ai medici in quiescenza e il compenso orario che l’azienda ha fissato in 60 euro orari che saranno erogati dietro rendicontazione, così come previsto secondo le modalità in uso per i medici di continuità assistenziale.

