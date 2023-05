La Asl cerca ancora quattro ginecologi  

L’Asl Ogliastra setaccia il mercato alla ricerca di quattro ginecologi. Il bando è stato pubblicato da Ares Sardegna che destinerà gli eventuali candidati all’Azienda guidata da Andrea Marras. Nel caso, entro l’8 giugno prossimo, dovessero concretizzarsi le candidature potrebbero aprirsi spiragli per la riattivazione del reparto di Ginecologia, chiuso dallo scorso aprile proprio per la cronica carenza di personale.

Da più tempo la paralisi ha colpito il nido: al Nostra Signora della Mercede di Lanusei non si nasce da oltre un anno. Se Ginecologia piange Pediatria non ride. A dicembre, in virtù del trasferimento di otto infermiere di Pediatria e Neonatologia verso altri reparti (Cardiologia, Medicina, Ortopedia e Radiologia), la direzione ospedaliera aveva disposto nuove disposizioni da seguire qualora si fossero presentate esigenze di erogare una consulenza pediatrica in Pronto soccorso.

Tuttavia, in questi mesi, l’Azienda ha sempre ribadito la volontà di non chiudere Pediatria, bensì di potenziarla. (ro. se.)

