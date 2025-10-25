La Asl assicura: «Nessun paziente resterà senza assistenza» 

Dopo i disagi dei pazienti, che avvisati all’ultimo momento del pensionamento dei propri medici di famiglia e pediatri, si sono presentati in massa agli uffici del poliambulatorio Asl per la scelta di un nuovo dottore, sulla questione interviene Pierpaolo Pateri responsabile del distretto Quartu-Parteolla che chiarisce: «La proroga del servizio dei medici di famiglia che dovevano andare in pensione era subordinata alla nomina di altri. Dovevamo procedere in base alla normativa e al contratto che disciplina la medicina generale e i medici che vanno in pensione sono tutti sostituiti da altri medici che hanno la possibilità di acquisire le scelte per cui nessun cittadino rimane senza medico».

Detto questo, «quello in cui si verifica il cambio è un momento un po’ delicato per cui sono stiamo prendendo tutte le contromisure per ridurre di disagi al minimo».

A cominciare da domani, «con un rafforzamento degli uffici. Dal momento che prevediamo un afflusso più ampio la prossima settimana, sarà aumentato il numero degli operatori che sbrigano queste pratiche o spostandoli da altri servizi o da altri distretti». Per quanto riguarda i pazienti in Adi, «assicuriamo che non sarà assolutamente interrotta l’assistenza fino a quando non avranno fatto tutto l’iter con il nuovo medico». In ogni caso, il cambio del medico, «può essere effettuato non solo negli uffici Asl ma anche online».

E anche nelle farmacie, dove spiega la titolare della farmacia De Villa, Federica De Villa, «da giovedì sera abbiamo avuto una richiesta continua degli utenti, preoccupati perché all’improvviso si sono ritrovati senza medico di base. Nella mattinata di ieri, da un dato del sistema di assegnazione, mi risulta che i posti disponibili tra tutti i medici in servizio sono 2.635, che non basterebbero per tutti. Se la situazione dovesse essere diversa», dice ancora De Villa, «bisognerebbe capire quale problema tecnico possa modificare i dati del sistema a cui ci colleghiamo in farmacia per il cambio del medico».

I problemi si erano presentati appunto venerdì mattina quando i pazienti erano accorsi per scegliere un nuovo medico, dopo che soltanto la sera prima avevano saputo dai professionisti che li seguivano fino a quel momento che sarebbero andati in pensione perché era arrivata la revoca immediata da parte dell’Asl.

Questi infatti continuavano a prestare servizio in attesa dell’arrivo dei sostituti.

