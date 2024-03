«La Asl assegni gli incarichi vacanti» 

Troppi ruoli di “facente funzione” in Asl Sulcis: l’Opi e le organizzazioni sindacali chiedono alla direzione di procedere con l’individuazione del fabbisogno degli incarichi e di poter così sfruttare il fondo (al momento fermo) costituito appositamente per le funzioni organizzative e di coordinamento, per una cifra di poco inferiore ai 648 mila euro.

Le proteste

Nelle scorse settimane un avviso anonimo affisso nei locali dei presidi ospedalieri richiamava all’attenzione sulla vicenda: «Visto il silenzio delle sigle sindacali - si legge - i lavoratori che da anni rivestono incarichi di funzione come ex coordinatori infermieristici e tecnici e della riabilitazione, rivendicano l’applicazione dell’Articolo 15 e seguenti del Ccnl 2020-2021. Se questa Direzione dopo due anni non riesce a garantire nemmeno l’applicazione del contratto, deve andare a casa».Sulla dinamica l’Opi, in un documento fatto pervenire sulla scrivania della direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente, sottolinea: «In Asl si attribuiscono “facenti funzioni” in decine di unità operative e strutture complesse, sia in ambiti ospedalieri che territoriali, senza percezione delle relative indennità ed emolumenti e ben oltre il tempo necessario ad espletare le procedure di selezione».

Il sindacato

E mentre dalla direzione generale fanno sapere di essere in procinto di definire la proposta da sottoporre al tavolo di contrattazione sindacale (e verranno definite anche le risorse da utilizzare), il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, parla di un lassismo da parte dell’amministrazione riguardo alle mancate convocazioni per poter definire ed intavolare la contrattazione: «Stiamo sollecitando da quasi un anno. - dice - Tantissimi lavoratori da tempo eseguono delle funzioni senza che venga loro riconosciuta la giusta retribuzione. Gli incarichi di funzioni organizzative e di coordinamento sono essenziali per garantire l’efficienza dei reparti e dei servizi».Gino Cadeddu, della segreteria Cgil, ritiene fondamentale riuscire a contrattare un nuovo e migliore regolamento: «Affinché tutte le posizioni vengano affidate alle persone maggiormente meritevoli. - spiega - Inoltre dobbiamo salvaguardare tutti quei lavoratori che da più di 15 anni continuano a tenere in piedi i reparti, ricoprendo dei ruoli ed assumendosi delle responsabilità senza un adeguato compenso».

