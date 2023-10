La Asl acquista dieci ecografi per ospedale e poliambulatori 

Dieci nuovi ecografi per Muravera (ospedale San Marcellino) e per i poliambulatori di San Nicolò Gerrei , Senorbì , Mandas e Decimomannu . Altri andranno al Santissima Trinità e ai consultori di Assemini, Quartu e Cagliari. Ad acquistarli la direzione generale della Asl di Cagliari per ottimizzare le attività di natura ospedaliera e quelle territoriali. «Abbiamo avuto un occhio di riguardo per le strutture territoriali – mette in evidenza Marcello Tidore, manager della Asl di Cagliari – fornendo di moderne tecnologie gli ambulatori dove spesso le strumentazioni erano datate e obsolete. In questo modo anche qui garantiamo elevati standard di qualità diagnostici». Tidore aggiunge: «Abbiamo inoltre voluto prevedere la distribuzione di alcuni nuovi apparecchi portatili ai consultori che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e che costituiscono il primo passo del percorso nascita, in un'ottica di integrazione con gli ospedali».

In ambito ospedaliero, dice ancora il manager, «le nuove dotazioni ecografiche sono destinate alle attività di ortopedia, dialisi e ginecologia e ostetricia del Santissima Trinità, alla cardiologia pediatrica del Microcitemico e alla Cardiologia del San Marcellino di Muravera».

A Cagliari, nella Cittadella della Salute di via Romagna e nell’Hospice, è infine prevista la distribuzione di ecografi portatili acquistati grazie alle donazioni ricevute dalla Protezione civile per le attività ambulatoriali.

