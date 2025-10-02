La Asd Futura Sales apre anche al futsal 

A 12 anni dalla fondazione, e a 10 dal trasferimento nell’attuale centro sportivo Don Bosco, ora si aprire anche al calcio a 5. La Asd Futura Calcio Sales di Selargius è una delle realtà calcistiche più importanti dell’Hinterland cagliaritano e continua a crescere. «Per noi è iniziata una nuova avventura nella quale entriamo in punta di piedi», ha confermato il dirigente Pierluigi Porcu, giocatore con un passato nel professionismo e ancora in attività, intervenuto nella trasmissione di Radiolina “Giovani di Categoria”: «Nei giorni scorsi abbiamo fatto i primi open day e la risposta è stata buona».

Tutto è partito dalle strutture.Abbiamo tre campi di calcio a cinque, di cui due nuovissimi, e abbiamo avuto anche l’autorizzazione per utilizzare il palazzetto di Selargius». Un numero di iscritti costante e tutte le categorie rappresentate, dai bambini di quattro anni sino agli allievi. Da cinque anni poi c’è la collaborazione con il Cagliari Calcio e l’affiliazione all’Academy rossoblù: «Una collaborazione proficua, ogni anno tanti dei nostri ragazzi passano al Cagliari e per noi è un ulteriore motivo d’orgoglio. Ma anche per la formazione dei tecnici, per il lavoro che deve essere svolto giornalmente».

Nel centro sportivo c’è anche un campo di Padel, «così i genitori durante l’allenamento dei ragazzi possono scaricarsi sul campo invece che stare ad osservare troppo i propri figli». Quindi la ciliegina sulla torta: «Il Comune ha realizzato un campo in sintetico al Virgilio Porcu. Si aspettano l’omologazione del Coni e il successivo bando, che ci permetterebbe di svolgere quasi tutte le partite e gli allenamenti delle squadre giovanili in una struttura sicuramente più adeguata». (l. c.)

