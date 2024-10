La A3M riparte da Sarroch-Cus A2F, oggi c’è Olbia 

Sette mesi dopo si ritrovano esattamente dove si erano lasciati, al Palazzetto di Via Giotto, a Sarroch. Sarlux e Cus Cagliari conclusero con il derby la prima stagione in A3 di volley, oggi alle 19 iniziano la seconda avventura. Il girone Bianco della A3 è l’ultimo a entrare in scena. Il derby di Sarroch mette subito in mostra due squadre profondamente rinnovate, in campo e in panchina. Due nuovi coach, Camperi e Simeon, sei giocatori della vecchia guardia a Sarroch, appena due nel Cus, stessi capitani (Romoli e Menicali).

Serie A2 femminile

Oggi l’Hermaea Olbia anticipa il match della terza giornata con la Tecnoteam Albese Como, si gioca al Pala Francescucci di Casnate Con Bernate. Entrambe hanno vinto una partita nei precedenti due turni, le lombarde in trasferta.

Serie B

Per le altre squadre sarde di serie B è in programma la seconda giornata. La Capo d’Orso Palau cerca conferme in B1F dopo la brillante vittoria con Legnano, che nella scorsa stagione salì in A2 per poi rinunciare. Stasera le ragazze di Guidarini giocano a Cabiate. In B2F, dopo l’en plein di sconfitte, tentano tutte un immediato cambio di passo. Il Garibaldi La Maddalena vuole far valere la legge del fortino di Via Lamarmora contro il Volley Como (ore 17). Ci prova l’Audax Quartucciu al Pala Beatrice (ore 17) con il Duovolley Castellanza. In casa anche la Smeralda Ossi che al Palazzetto (ore 15) ospita l’Orago. In trasferta, a Lazzate, la Pan Alfieri che perde per tutta la stagione Matilde Boso, infortunata. Infine in B maschile, dopo il vittorioso esordio, la Pallavolo Decimomannu affronta la prima trasferta, ad Anguillara. Nella prima giornata cinque partite su sette si sono concluse al tie break, segno di un campionato equilibrato.

Serie C al via

Inizia anche il massimo campionato regionale. Dodici squadre in Serie C maschile, diciannove (dopo la rinuncia del Sanluri) in C femminile, suddivise in due gironi. Nella C maschile c’è la retrocessa Stella Azzurra Sestu, che dopo due anni in B ricomincia con un nuovo progetto, ma non c’è il Borore, l’altra retrocessa. Da seguire Olimpia Sant’Antioco e Airone Tortolì. La femminile ritrova il Quadrifoglio Porto Torres (girone A), Sorso e Aquila Cagliari (B), con l’Airone Settimo San Pietro tra le outsider.

RIPRODUZIONE RISERVATA