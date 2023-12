La 554, un “muro” per la zona industriale  

Lunghe file d’auto, soprattutto nelle ore di punta, e una strada che di fatto crea una barriera fra la città e la zona industriale. Disagi denunciati da anni dagli imprenditori di Selargius che lavorano nel polo produttivo oltre la statale 554, con l’ennesimo grido d’aiuto sollevato dopo l’ultimo episodio - i semafori spenti a causa dell’interruzione dell’energia elettrica nella periferia della città - che ha mandato in tilt il traffico e fatto emergere i problemi di sempre nella Statale che collega diversi Comuni del Cagliaritano.

Gli appelli

«Chiediamo da tempo una riqualificazione della 554 come strada urbana, solo così le imprese potranno usufruire di una vetrina commerciale», ripete Rodolfo Monaco, del consorzio delle attività nell’area industriale selargina, che torna alla carica a nome degli imprenditori della zona. I disagi sono gli stessi da tempo. «Oggi non esiste la possibilità di raggiungere a piedi, oppure in bicicletta, la zona industriale», spiega, «e questa è solo una delle tante lamentele da parte di chi abita a Selargius. Per questo suggeriamo da anni di declassare il tratto selargino della 554 in strada comunale, così come ha fatto Quartu, e allo stesso tempo di seguire l’esempio di Sestu che ha creato con successo una zona commerciale». Soluzione proposta per cercare superare il nodo del progetto di ammodernamento della Statale fermo al palo «e per consentire alle imprese di usufruire di una vetrina commerciale lunga 14 chilometri».

I “tempi” dei semafori

Al centro della battaglia che l’associazione Zais sta portando avanti da tempo c’è anche la richiesta di passare dai tre tempi attuali dell’impianto semaforico della 554 a quattro tempi, con tanto di ampliamento delle due strade - via del Lavoro e via Roma - per creare ulteriori corsie necessarie per alleggerire il traffico in tutte le direzioni. «Sarebbe l’unica soluzione se vogliamo risolvere il problema delle file chilometriche che si formano ogni giorno all’ingresso e all’uscita della zona industriale», sottolinea Monaco, che aggiunge: «cambiare i tempi del semaforo, oltre a non essere costoso, è l’unica ipotesi realizzabile in tempi celeri. Anche i lavori per allargare le due strade non dovrebbero richiedere grandi sforzi visto che in alcuni casi si tratta di terreni già di proprietà comunale». Proposte già portate sul tavolo dell’Anas. «Ci è stato promesso che gli interventi, risorse regionali permettendo, verranno realizzati, noi ci speriamo», dice il vice presidente del consorzio, «con l’auspicio di non dover aspettare anni prima che si concretizzino».