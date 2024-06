«La 554 diventi una strada urbana» 

Un nuovo semaforo in via Torricelli per limitare il traffico concentrato in via del Lavoro, ma soprattutto una nuova 554 che tutti - compresi i sindaci degli altri Comuni - vogliono venga trasformata in strada urbana: l’unica soluzione per abbattere quella barriera che l’arteria rappresenta fra zona industriale e città, impossibile da attraversare per pedoni e ciclisti, e sempre più odiata da chi la percorre in auto.

Le richieste dalla Zais

Sono alcune delle esigenze emerse durante l’incontro organizzato - nel centro giovanile dominicano - dal consorzio della zona industriale di Selargius “Zais” con amministratori locali e imprenditori della zona, in ricordo della presidente Anna Guttuso scomparsa lo scorso anno.

In cima alle priorità del consorzio degli industriali c’è l’installazione di un semaforo fra via Torricelli e la strada vicinale Serriana. «Questo consentirebbe di ridurre il carico veicolare sul semaforo fra via del Lavoro e via Roma», spiega il presidente pro tempore dell’associazione Zais, Rodolfo Monaco. «L’Anas ha garantito l’impegno su progetto, gara d’appalto e montaggio dell’impianto, la Città metropolitana sulle risorse per le opere e l’allargamento di via del Lavoro».

Il nodo 554

Ma il problema viabilità per gli imprenditori riguarda soprattutto la 554. «Chiediamo da tempo il declassamento in strada urbana, tema al centro di interlocuzioni con amministrazioni locali e regionali», dice Monaco. Proposta sposata dai vertici del Municipio di Selargius e dei Comuni attraversati dalla Statale, sulla scia di quanto fatto già da Quartu.

Fra le proposte c’è sempre quella di creare una comunità energetica nella zona industriale, la riduzione dell’Imu «a seguito della perdita di valore dei locali», aggiunge Monaco, «e la modifica del regolamento della zona industriale in modo da consentire la trasformazione del 30 per cento delle volumetrie per avere servizi: strutture per sport, cultura, svago». Nella lista delle richieste anche il collaudo della fibra ottica.

Il Comune

Presenti all’incontro diversi rappresentanti del Comune. Dal presidente del Consiglio Tonino Melis, al consigliere e delegato per la Viabilità in Città metropolitana Giulio Melis, insieme all’esponente della minoranza Mario Tuveri. Con loro gli assessori Gigi Gessa - Viabilità e igiene urbana - Rita Ragatzu - Attività produttive - e la vicesindaca Gabriella Mameli.

«È stato un momento di confronto utile per approfondire esigenze e problemi di chi lavora nella zona», commenta Mameli. «Tutte richieste che valuteremo insieme agli uffici per capire quali soluzioni è possibile mettere in campo in tempi rapidi e quali a medio e lungo termine», assicura. «La zona è stata programmata tanti anni fa, nel frattempo le esigenze sono cambiate e per questo vive una serie di difficoltà. Da parte nostra c’è l’impegno a supportare gli imprenditori con iniziative e progetti mirati alla valorizzazione di questa parte strategica del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA