«La 554 ai Comuni, daremo battaglia» 

Una strada urbana, con le rotonde al posto dei semafori, e senza più le insostenibili attese per raggiungere la zona industriale e l’agro. La proposta per trasformare la 554 in arteria comunale approda nell'assemblea civica di Selargius, portata dal consigliere di minoranza Mario Tuveri, e condivisa dallo stesso sindaco Gigi Concu che annuncia una nuova battaglia contro il vecchio progetto di ammodernamento della Statale di cui si parla da oltre dieci anni.

La battaglia

L’ordine del giorno è stato discusso in Consiglio comunale. Nella proposta l'esponente di minoranza fa riferimento alle «frequenti lamentele a causa della regolazione attuale degli impianti semaforici fra via Roma e via del Lavoro: la fase del verde ha infatti una durata troppo breve rispetto al deflusso del traffico veicolare che dovrebbero assicurare». Tuveri propone anche la convocazione di «una conferenza di servizi con i sindaci dei territori attraversati dalla 554, al fine di ottenere una declassificazione della Statale in strada comunale, in modo da poter realizzare le rotonde e risolvere una volta per tutte l’annoso problema che riguarda l’ingresso alla zona industriale da via Roma e viceversa».

Sindaco all’attacco

Proposta sposata dal sindaco Concu. «Appena ci sarà la nuova Giunta regionale tonerò alla carica», dice riferendosi alle iniziative già intraprese durante la scorsa consiliatura, compresa la lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo. «Chiederò che il prima possibile venga riattivato il tavolo per definire una volta per tutte il futuro della 554, tenuto conto che i lavori ipotizzati non sono condivisi dalle amministrazioni che gravitano intorno a questa strada. A mio avviso la soluzione è declassare la 554 da Statale ad arteria comunale, così come è stato fatto nel tratto di Quartu, e iniziare a ragionare su altri sistemi di trasporto pubblico parallelamente alla strada, in modo da ridurre il numero delle auto in circolazione». Sulla stessa linea l’esponente dei Riformatori Giulio Melis: «Sono d’accordo che la strada diventi comunale, l’Anas però ci dovrebbe trasferire parte del finanziamento per realizzare almeno le rotatorie».

Voto rimandato

La votazione, causa mancanza del numero legale, è stata rimandata alla prossima settimana. Assente al momento del voto la minoranza, a parte Tuveri, a conferma della spaccatura fra i banchi dell’opposizione. «Se il declassamento della 554 può essere un primo passo ben venga», le parole del consigliere Franco Camba, «dobbiamo aggiornare però anche il piano del traffico».

