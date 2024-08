La 4x100 quarta con rabbia 

PARIGI. Il sorriso d’argento della meravigliosa Nadia Battocletti, nei 10.000 metri, l’orgoglio tricolore del neoitaliano Andy Diaz che vince il bronzo nel lungo. All’atletica italiana che si esalta nello Stade de France olimpico, manca soltanto la gioia della 4x100, rimasta a i piedi del podio per 7 centesimi dopo aver cullato sino a 50 metri dalla fine il sogno addirittura della riconferma.

Abdica la staffetta

Nella sera in cui gli Stati Uniti si presentano alla 4x100 senza Lyles per Covid e sbagliando i cambi che gli costano la squalifica, l'Italia non riesce a sfruttare la chance né per confermarsi sul trono olimpico né per salire sul podio. Gli azzurri finiscono quarti in 37”68, dietro al Canada, primo con 37"50 (stesso tempo di Jacobs&co a Tokyo), Sud Africa e Gran Bretagna. Rispetto alle qualifiche l'Italia si migliora (corse in 38"07), ma questo non basta ai quattro frazionisti costretti ad abdicare dopo gli allori giapponesi. Il rammarico è tanto perché Merluzzo è il terzo migliore nel tempo di reazione, poi Jacobs corre in 8”96 (secondo più veloce), un favoloso Lorenzo Patta (preferito a Desalu) pennella la curva in 9”12 con il primo tempo di frazione e Tortu chiude in 9”20. Proprio il velocista tempiese uscendo sull'ultimo rettilineo aveva dato l'impressione di poter emulare l'accelerazione di Tokyo, salvo poi chiudere con la settima frazione, facendosi recuperare da Sud Africa e Gran Bretagna per la beffa finale e il tempo di 37"68 che tre anni fa sarebbe valso il bronzo. «Ce l'abbiamo messa tutta, volevamo confermarci e penso fosse alla portata», ha detto Tortu -. In questi anni abbiamo vissuto insieme, lottato e sacrificato tanto per sognare e provare a prendere questa medaglia. C'è tanta amarezza«. Poi sulla sua ultima frazione non trattiene le lacrime: «Non è mai un compito facile, così come non lo è correre in prima, seconda o terza. Poi ci sono prove individuali che possono spiccare o meno e la mia è stata più sottotono rispetto a quella dei miei compagni. Questo mi fa star male per loro, ma io ce l'ho messa tutta».

Le gare di oggi

Oggi alle 21 ci prova la 4x400 maschile ripescata per la squalifica della Nigeria. Dunque sogno sfumato per gli staffettisti, mentre continua a sognare Gianmarco Tamberi, oggi in finale nel salto in alto alle 19. «Sarà la gara della mia vita», ha scritto sui social il campione olimpico in carica. «Ci siamo. Tutto per un giorno… Tutto per questo momento....Ho il fuoco dentro e non vedo l'ora domani di esplodere». Gimbo prova a caricarsi così dopo settimane d'avvicinamento complicate prima per una lesione miofasciale dalla quale aveva recuperato, salvo poi fermarsi la scorsa settimana per un calcolo renale. La giornata inizia presto: alle 8 scatterà la maratona maschile con Yman Crippa, Eyob Faniel e Daniele Meucci a caccia di gloria.

