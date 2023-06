La 4x100 perde una chance 

Si mette male. A Parigi la staffetta 4x100 azzurra corre in 38”33, migliorando di 5 centesimi il tempo di Firenze, ma dopo l’arrivo c’è la doccia fredda: squalifica per cambio (il secondo) fuori settore. L’Italia, che ieri prima della tappa parigina di Diamond League era sesta nella lista mondiale delle staffette (con il 38”33 5ª...), non ha molto margine perché i posti sono soltanto otto e rischia di essere superata da altre tre nazioni e rimanere esclusa dai mondiali di agosto a Budapest. Per i campioni olimpici di Tokyo, che ieri hanno corso con il debuttante Marco Ricci in seconda frazione al posto di Marcell Jacobs (che ieri ha corso i 100), sarebbe una delusione enorme.

La gara

Con Lorenzo Patta in prima frazione, l’Italia parte bene, il testimone passa a Marco Ricci che lo cede a Fausto Desalu: il cambio però e lungo e, oltre a far perdere tempo, esce dalla zona consentita. Poi Filippo Tortu completa l’opera, chiudendo in 38”33, a 11 centesimi dalla Francia e 57 davanti alla Gran Bretagna. poi Germania e Canada mentre anche il Belgio (che è dietro l’Italia nella corsa iridata) non completa la prova.

I 100 metri

C’è tempo sino al 30 luglio per fare il crono e qualificarsi, bisognerà far meglio in Coppa Europa il 24 giugno. Magari con Jacobs che, tra i tanti azzurri in gara ieri, era il più atteso. Al debutto stagionale, sui 100, il gardesano ha corso bene sino ai 60-70 metri poi ha ceduto chiudendo settimo in un 10”21 (-0,9) che è il tempo dal quale dovrà ripartire. L’importante è che possa continuare a correre con continuità: non può che migliorare. Ha vinto Noah Lyles in 9”97.

