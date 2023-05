La 4x100 maschile parte bene: 38”38 

Lorenzo Patta ha fugato subito i dubbi che aleggiavano attorno alla staffetta 4x100 azzurra, da ieri un po’ più vicina alla qualificazione mondiale. La prima frazione dell’oristanese (che esordirà il 24 sui 100 a Savona) è stata ottima e discreto anche il cambio con Melluzzo (che sostituiva Jacobs). Poi Desalu e Tortu hanno completato l’opera: 38”38, primo posto davanti alla Nazionale B (39”22) con un tempo che consente di scalare le graduatorie mondiali. Eppure Lorenzo non è contentissimo: «In realtà pensavo di fare un cambio migliore con Matteo, ho cercato di farlo andare un po’ di più per dargli più accelerazione ma l’ho preso subito e anche il passaggio non è stato perfetto», ha ammesso ad Atletica.tv. «Ho visto tutte le frazioni e mi sembra che abbiamo corso bene», ha aggiunto Tortu. «I cambi un po’ schiacciati, ma forti di questo buon esordio li allungheremo per tirare giù due o tre decimi». Prossimo appuntamento a Parigi il 9 giugno in Diamond League. «I ragazzi avevano voglia di dimostrare che quanto successo l’anno scorso è stato un episodio e quanto ci tengono a questa staffetta», ha aggiunto l’ex ostacolista Giorgio Frinolli, collaboratore di Filippo Di Mulo nel settore velocità.

Ha pasticciato la 4x100 femminile, che ha già il pass per Budapest: lungo il cambio tra Dalia Kaddari e Anna Bongiorni che ha poi perso il testimone nel cambio seguente con Vittoria Fontana. Ha vinto l’Italia B in 43”83, davanti all’Italia Under 18 che, con un’ottima Elisa Marcello in 2ª frazione, ha stabilito il record italiano di categoria 45”38. ( c.a.m. )

