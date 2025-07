La 4X100 maschile è d’argento 

Ai blocchi di partenza, il via è d'argento per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore. I quattro azzurri della 4x100 stile libero - Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo - hanno nuotato sotto il record italiano, in 3'09"98, confermando così l'Italia nel ruolo di vicecampione del mondo per la terza volta di fila.

Dietro l’Australia

Meglio di loro solo i quattro australiani, oro in 3'08"97 e trascinati da una pazzesca ultima frazione di Kyle Chalmers (46"53). Terzi sono gli Stati Uniti in 3'09"64. Medaglia a parte, è stata una gara di altissimo livello per il quartetto azzurro: il debuttante Carlos D'Ambrosio ritocca il primato personale e il record italiano juniores (47"78) e cambia terzo; Thomas Ceccon (47"10) mantiene la posizione ma a contatto con Usa e Aussie; poi il proscenio è tutto di capitan Lorenzo Zazzeri (47"36) che risale al secondo posto con una delle sue migliori frazione; lancia Manuel Frigo, come sempre fenomenale staffettista, che non può nulla su Chalmers ma è bravissimo a rintuzzare l'attacco dello statunitense Kulow e chiude in 47"34. Gli azzurri cancellano il 3'10"11 siglato dagli stessi Ceccon, Zazzeri, Frigo ma con Miressi al lancio per l'argento olimpico ai Giochi di Tokyo 2020.

«Siamo stati tutti bravissimi e abbiamo dato tutti il massimo - racconta il capitano Lorenzo Zazzeri - Abbiamo nuotato un tempo incredibile di grandissimo spessore mondiale. Il trend continua ad essere positivo per questa staffetta e sono veramente orgoglioso di esserne protagonista. Sono contento ovviamente della mia frazione». Quella della staffetta è la medaglia della continuità, dopo il quarto posto ai Mondiali di Gwangju 2019, l'argento a Tokyo 2020, il bronzo Mondiale a Budapest 2021 e quello olimpico a Parigi 2024, più gli argenti iridati di Fukuoka 2023 e Doha 2024 e il titolo continentale a Roma nel 2022.

Brivido Martinenghi

Si qualificano alla finale dei 100 rana di oggi il campione olimpico di Parigi, Nicolò Martinenghi (per lui secondo tempo, 58''62) e Ludovico Viberti, col terzo crono e primato personale (58''89); meglio di loro solo il cinese Qin Haiyang - oro a Fukuoka 2023 - in 58"24. «Ridatemi i due anni di vita che ho perso… », racconta Martinenghi dopo aver vissuto la paura di un'esclusione dalla finale per “gambata a delfino”, sulla quale poi il giudice che lo aveva sanzionato ha fatto retromarcia scusandosi per l'errore. «La mia reazione di rabbia dimostra quanto conti per noi la gara - ha poi detto -. Il 58''62 è un tempo che mi rende orgoglioso, credo che non andassi così forte dal 2022 e quindi è un bellissimo segnale; ci tenevo a dimostrare che ci sono ancora».

Viberti e Ceccon

«Sapevo di valere questo un tempo del genere e di poter essere a livello dei migliori - ha invece commentato Viberti - Per me è una rivincita dopo lo spareggio a Parigi che mi ha estromesso dalla finale olimpica». Thomas Ceccon prima dell'argento nella 4x100, aveva nuotato quasi in surplace qualificandosi alla finale dei 50 farfalla con il sesto crono. «Sensazioni ottime, già un tempo molto interessante, ho respirato ancora e controllato - sottolinea il campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso - è un tempo che vale 2/3 decimi in meno. In acqua sto molto bene. La concorrenza è agguerrita ma siamo tutti vicini». Sesto infine Marco De Tullio nei 400 stile libero, in 3'44"92.

RIPRODUZIONE RISERVATA