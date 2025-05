La 4x100 donne accede ai Mondiali  

Le staffette 4x100 femminile e 4x400 mista dell'Italia hanno ottenuto la qualificazione ai Mondiali di atletica leggere in programma il prossimo settembre in Giappone nel corso della seconda giornata delle World Relays, i mondiali di staffette ospitati a Guangzhou, in Cina.

Frecce azzurre

La quartese Dalia Kaddari con Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Alessia Pavese hanno ottenuto il pass per Tokyo col secondo posto dietro alla Francia nei ripescaggi, avendo mancato ieri l'accesso alla finale.

Nella staffetta mista dei 400, hanno conquistato il pass Edoardo Scotti, Vladimir Acetia, Alice Mangione e Virginia Troiani vincendo la loro batteria di ripescaggi. In precedenza c'era stata la finale della 4x100 mista - nuova specialità che non è nel programma dei Mondiali di atletica - dove la squadra formata da Chiara Melon, Gaya Bertello, Roberto Rigali e Stephen Awuah Baffur ha ottenuto il quinto posto. Il titolo è andato al Canada (40.30), davanti a Giamaica e Gran Bretagna, con l'Australia a precedere gli azzurri di soli 3 centesimi (41.22).

