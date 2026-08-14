La 4x100 chiama Patta e Kaddari 

Parte presto la sesta giornata degli Europei di Birmingham, che contiene Sardegna all'inizio e alla fine della mattinata. Già alle 7.30 (le 8.30 da noi) il sassarese Andrea Agrusti sarà alla griglia di partenza della maratona di marcia che si snoderà sul tracciato di un chilometro a centro città, da Colmore Row a Victoria Square, attraversando Waterloo Street e Temple Row West in una sorta di “bastone” che diventa un rettangolo nella seconda metà. Agrusti, campione italiano in carica specialità, ha un primato personale di 3’03”55 e uno stagionale di 3’08”26 che lo colloca al decimo posto del ranking europeo. I suoi risultati migliori sono tre titoli italiani assoluti e l'oro nella Coppa Europa a squadre nel 2021 a Podebrady.

La sessione mattutina si chiuderà all'Alexander Stadium con il primo turno delle staffette 4x100. Ancora in altomare, almeno ufficialmente, la composizione del quartetto maschile soprattutto dopo l'infortunio riportato da Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri. Per l'Isola dovrebbe essere in pista l'oristanese Lorenzo Patta, 10”25 quest'anno nei 100 metri, considerato il più affidabile tra i frazionisti azzurri. Batterie alle 14.00, eventuale finale alle 22.33.

Affidabile è anche la quartese Dalia Kaddari, che dopo essere stata la prima delle escluse dalla finale dei 200 metri vuole rifarsi in staffetta. Con lei, che dovrebbe correre la terza frazione, ci dovrebbero essere Pagliarini, Hooper e Pavese (batteria in seconda corsia alle 13.40, eventuale finale alle 22.48), con Dosso e Fontana dirottate domenica alla 4x100 mista.



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