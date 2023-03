La 3A sfida i colossi del latte 

Una nuova 3A forte dell’esperienza maturata in oltre 66 anni di vita. La rivoluzione bianca si muove su due assi strategici. Il primo, economico: la remunerazione del latte ai soci; l’altro forse meno materiale ma indispensabile, la fiducia. Un nuovo corso che guarda ai volumi ma crede nei valori, con una netta inclinazione per questi ultimi.

La svolta

Il piano industriale della cooperativa 3A Latte, illustrato dal presidente Remigio Sequi, va dritto all’essenza. «La nuova fase segna una svolta fondamentale, la nostra politica aziendale è cambiata. Obiettivo principale è la giusta remunerazione del latte conferito». Sequi, da circa un anno ai vertici della cooperativa colosso del latte vaccino nell’Isola e nel mercato nazionale, parla a braccio senza troppi bizantinismi. «Pagare il giusto prezzo non solo perché siamo una cooperativa, ma anche perché sotto un profilo sostanziale ed economico è possibile condurre una politica aziendale seria solo se alla base c’è una integrità economica dei soci. Se manca questo la cooperativa non può stare in piedi». E visto che i numeri contano si parte proprio da un primo risultato di grande significato. «Il bilancio 2022 che andremo ad approvare ad aprile sarà chiuso in parità. Abbiamo sanato le perdite di 12 milioni di euro con cui si era chiuso l’esercizio 2021». Da qui si muove il concetto di fiducia e speranza che l’azienda trasmette all’esterno, «al mondo finanziario produttivo ed economico che ruota attorno alla 3A, ma anche e soprattutto ai nostri soci, che sanno di avere un supporto aziendale sicuro», spiegano Sequi e la nuova direttrice operativa Maria Cristina Manca, fresca di nomina. «Il nostro obiettivo è quello di riuscire a pagare il latte conferito 0,60 euro al litro Iva inclusa».

Il piano

Un lavoro iniziato circa un anno fa per ottimizzare la filiera e sanare le falle, come la recente «chiusura di alcuni siti produttivi e i tagli a personale in esubero». Scelte di campo anche dolorose, ammette Sequi che «non hanno però colpito la nostra Isola». E aggiunge. «Il bilancio che approveremo è importante perché cristallizza una situazione economica e finanziaria molto diversa dalla precedente». Anche la direttrice Manca si focalizza sul nuovo rapporto con i soci. Un impegno che considera «l’essenza del nostro operare». Illustra il nuovo piano aziendale parlando di «rivoluzione rispetto al passato ma soprattutto di crescita coraggiosa e ambiziosa, concreta, con uno slancio commerciale importante rivolto alla Penisola ma salvaguardando la nostra identità e le nostre radici». Non un assalto garibaldino al mercato del latte che in Italia vale oltre 10 miliardi di euro. «Scegliamo i nostri partner e loro scelgono noi su principi di qualità e valore». Sardegna soprattutto, anche con il latte caprino Fattorie Girau. Strategie confermate anche da Mario Landriscina (origini nuoresi) e da Stefano Reali direttore marketing e comunicazione. «Nella Penisola siamo il terzo brand del comparto dopo Parmalat e Granarolo. Presenti in 7 negozi su 10, questo risultato richiede un impegno ulteriore per rafforzare la penetrazione nel mercato nazionale», dice Landriscina. Anche con una innovativa campagna di comunicazione ben pianificata da Reali. Il 4 marzo 1958 L’unione Sarda come notizia eclatante (e per quei tempi lo era) titolava “A Cagliari si beve il latte di Arborea". Illustrava il primo bilancio della coop nata il 16 marzo 1956 presentato dal presidente Gino Durigan: 58.480 ettolitri di latte. Da allora i litri sono diventati quasi 200 milioni, 3000 le persone del Sistema latte Arborea. Il mercato? Ben oltre l’Isola.