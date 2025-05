La 389 è sul tavolo di Salvini

La 389 è arrivata fino a Roma. La vertenza per il completamento della strada, principale asse di collegamento tra costa orientale, Ogliastra e Gallura, è oggetto di un’interrogazione scritta al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini presentata ieri alla Camera dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci. Quasi a rimarcare i problemi che l’assillano, ieri la strada è rimasta bloccata fino a notte a causa della caduta di un enorme masso che ha rovesciato un albero sulla carreggiata. Disagi infiniti ben conosciuti dai pendolari su un tracciato vecchio e popolato da animali di diverse specie.

L’interrogazione

L’impegno del comitato sulla 389 ideato da Ivan Mameli, Bettina Pisanu e Denis Pittalis e a cui hanno aderito decine di sindaci e centinaia di cittadini (ad oggi le firme sono 700) è riuscito nell’intento di rianimare una vertenza dimenticata dalla politica regionale. Perfino nel recente piano strategico per l’Ogliastra presentato a Tortolì della 389 non vi era traccia. «Le motivazioni alla base del completamento della statale 389 – scrive l’ex presidente della Regione – sono molteplici e comprendono il contrasto all'isolamento geografico, fattore che contribuisce allo spopolamento, il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari e scolastici». Cappellacci chiarisce quali possano essere i benefici. «Il completamento favorirebbe un incremento del flusso turistico, commerciale e industriale migliorando la connettività con i principali porti e aeroporti del nord dell'isola. La costituzione del comitato, a cui hanno aderito rappresentanti delle istituzioni locali, imprenditori, sindacati, cittadini e associazioni, evidenzia la necessità di un intervento rapido ed efficace per il completamento di un'arteria stradale reputata da tutti di fondamentale importanza».

Il dati parlano chiaro. Due terzi del traffico merci e passeggeri nella costa orientale arriva da porti e aeroporti del Nord Sardegna, il cui mancato completamento incide sull’isolamento e la qualità della vita. Per cui Cappellacci chiede al ministro: «se non ritenga altresì opportuno fornire chiarimenti indicando l'eventuale tempistica definita per la ripresa e il completamento dei lavori della statale 389, sulle risorse e i fondi stanziati o previsione di altri».

Il comitato

Bettina Pisanu, uno dei fondatori del comitato, è soddisfatta del cammino intrapreso. «Un primo tassello è approdato nella sede opportuna. Siamo consapevoli che il percorso richiederà tempo, ma confidiamo nelle continue adesioni senza colore politico e per l'unico scopo che sia quello di portare a termine un'infrastruttura già agli albori della sua progettazione era definita strategica».

