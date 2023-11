La 25ª Maratonina di Uta fa festa con Dalia Kaddari  

Con Dalia Kaddari, madrina d’eccezione, domenica, la Maratonina di Uta festeggia la 25ª edizione. Era il 1988, quando l’Atletica Uta, ora Polisportiva Uta 2000, ha organizzato per la prima volta quella che sarebbe diventata la più longeva mezza maratona dell’Isola. Da allora, tanti atleti di alto livello hanno corso i 21,097, tra i quali anche Giorgio Calcaterra, campione del mondo di ultramaratona o l’ex campionessa italiana Claudia Pinna, vincitrice un anno fa assieme al “padrone di casa” Claudio Solla. Sono due (uno per la gara di contorno) i giri di un percorso di 10,5 km lineare e scorrevole. Parte dall’ampia via Stazione, fronte parco comunale “S’Olivariu”, attraversa il centro storico, si estende a strade extraurbane, tra coltivazioni orticole e serre, per dirigersi ancora verso le vie del paese.

Da tener d’occhio, i due della Cagliari Marathon Club, Oualid Abdelkader e il campione in carica Solla, l’olbiese dell’Academy, Salvatore Mei, al ritorno sulla distanza dopo cinque anni e il samughese in forza alla Libertas Campidano, Giuseppe Mura. Tra le donne da seguire, Lisa Orrù (Elmas), Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon), ma anche l’altra sangavibese Cinzia Meloni. Alle 10, assieme alla mezza maratona, scatterà la 10,5 km, e poco dopo, quella della Family Run (non competitiva) riservata a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA