La 196 bis chiusa per un frontale 

Tre feriti, non gravi, e strada bloccata per quasi due ore: è il bilancio di uno scontro frontale fra due auto, avvenuto poco dopo le 17 di ieri sulla statale 196 bis, alle porte di Serramanna. Le due auto, una Opel Corsa e una Fiat Punto, che viaggiavano in direzione opposta, si sarebbero scontrate a causa di un’invasione di corsia. A stabilire la dinamica dello schianto hanno lavorato i carabinieri del Nucleo radiomobile dei carabineri di Sanluri.

Non gravissime, per fortuna, le ferite riportate dai tre giovani, tutti poco più che ventenni: il 118 ha soccorso e trasportato al Brotzu Simone Roselli, residente a Villasor, e Elisa Dessì, di Serramanna, che erano a bordo della Opel Corsa, e Fabio Ortu, di Serramanna che era al volante della Fiat Punto.

In seguito all’incidente il traffico sulla Strada statale è rimasto bloccato per quasi due ore. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA